Моста через Северокрымский канал в Крыму больше не существует: момент уничтожения попал на видео

Момент уничтожения железнодорожного моста через Северокрымский канал / © скриншот с видео

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Железнодорожного моста через Северокрымский канал в Крыму больше не существует.

Силы Специальных операций обнародовали момент уничтожения в Telegram.

«Подразделения Middle Strike Cил специальных операций во взаимодействии с подпольщиками Движения сопротивления ССО уничтожили железнодорожный мост через Северокрымский канал, во временно оккупированном Крыму, вблизи села Раздольное», — говорится в сообщении.

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В ССО отметили, что это была стратегическая военно-логистическая артерия окупантов. Объект был частью транспортного коридора для перемещения грузов, ресурсов и военно-материальных средств в двух ключевых направлениях: с территории РФ через Крым — для обеспечения группировки войск на южном направлении, а также внутри полуострова — для поддержки функционирования крымской военной инфраструктуры.

«Дроны ССО в ночь на 22 июня точными ударами уничтожили мост: разрушено как железнодорожное полотно, так и произошел обвал одного из прогонов», — уточнили ССО под видео.

В то же время, подпольщики Движения сопротивления ССО сообщили о прибытии специальной ремонтной железнодорожной техники к объекту. Началась вторая фаза миссии. В ночь на 23 июня дроны ССО поразили как ремонтную технику, так и повторно остатки моста.

Силы особых операций продолжают разрушать военную логистику неприятеля, снижая его наступательный и оборонительный потенциал.

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Дата публикации 15:13, 23.06.26 Количество просмотров 36 Железнодорожного моста через Северокрымский канал в Крыму больше не существует: момент уничтожения

Напомним, Силы беспилотных систем ВСУ провели сверхрезультативную ночную операцию 23 июня. В оккупированном Крыму и других захваченных территориях Украины было поражено 60 критических целей России, включая ПВО, нефтебазы и авиацию.

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