Железнодорожные вокзалы и станции в тревогу будут работать по-другому: подробности от премьера

Вокзал / © УНИАН

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В Украине вводятся новые правила работы железной дороги и вокзалов во время угрозы с воздуха. При «красном» уровне опасности посадку и отправление поездов будут приостанавливать, а пассажиров будут отправлять в укрытие.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

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Движение поездов во время тревоги: что изменится в Украине

При «желтом» уровне опасности поезда будут ездить по расписанию, а посадка и высадка будут продолжаться как обычно. При красном — движение и посадку будут останавливать, а пассажиры должны идти в укрытие.

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Во избежание критического скопления людей «Укрзализныця» получила право оперативно ограничивать движение поездов, а также рассредоточивать подвижной состав и пассажиров в зависимости от ситуации на месте.

«Укрзализныця» вместе с ОВА и общинами должна расширить доступ к укрытиям на вокзалах и станциях. Будет введено автоматическое получение информации об уровне угрозы, решение должно приниматься мгновенно», — подчеркнул премьер-министр Сергей Корецкий.

Соответствующие поручения по реализации этих мероприятий уже предоставлены Мининфраструктуры и ГСЧС. В то же время, МВД и Национальная полиция дополнительно усилит охрану вокзалов и сопровождение эвакуационных процессов.

Местные власти в регионах должны адаптировать графики движения городского транспорта к прибытию и отправке поездов (в частности ночью), а также максимально ускорить установку мобильных укрытий вблизи станций.

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Россия атакует поезда и железную дорогу — последние новости

Напомним, в воскресенье, 13 сентября, Россия атаковала железную дорогу в Винницкой области. В результате атаки вспыхнул пожар.

Также российский дрон попал на украинско-польскую границу в локомотив пассажирского поезда «Киев — Варшава».

Ранее мы писали, вражеский дрон атаковал пассажирский поезд в Луцке. После попадания вспыхнули вагоны. По информации местных властей и «УЗ», обошлось без погибших и пострадавших из-за российской атаки.

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