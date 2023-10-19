"Железное укрытие": в Украине появился портал с информацией о всех объектах гражданской обороны

На официальном сайте можно узнать адрес укрытий во всех населённых пунктах.

В четверг, 19 октября, в Украине начал работать в тестовом режиме официальный портал "Железное укрытие", содержащий информацию обо всех доступных для украинцев объектах гражданской обороны.

На сайте указаны адреса укрытий, которые уже введены в действие, и все еще обустраиваемые во всех населенных пунктах Украины.

Кроме адреса, здесь содержится информация об израсходованных средствах на ремонт или обустройство бомбоубежища.

Согласно опубликованной информации, в фонде защитных сооружений гражданской обороны в настоящее время насчитывается 61 803 укрытия.

В этом году был приведен в порядок 3891 объект, на эти работы было израсходовано 5,2 миллиарда гривен. До конца 2023 года планируют завершить ремонтные работы еще в 2956 укрытиях, стоимость работ – 1,4 миллиарда гривен.

В этом году запланировано оборудовать 6847 укрытий.

Вскоре информация об укрытиях будет доступна не только на официальном портале, но и в "Дии".

Напомним, в сентябре этого года заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Тимур Ткаченко сообщил, что в Украине создано более 61 тысяч объектов фонда защитных сооружений гражданской обороны. Такое количество объектов позволяет укрыть около половины населения страны.

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