Железняк обнародовал ответ СБУ по "Веронике Фэншуй": что сообщила спецслужба

Вероники Аникиевич, которую называют "Вероника Фэншуй" / © Facebook

Реклама

У СБУ отсутствует информация о возможных связях Вероники Аникиевич, которая фигурировала в материалах дела НАБУ под неофициальным именем «Вероника Фэншуй», с российскими спецслужбами или о другом влиянии на деятельность этого лица со стороны государства-агрессора.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос народного депутата Ярослава Железняка, который он обнародовал в своем Telegram-канале.

По словам депутата, две недели назад он обращался в СБУ с требованием проверить возможные контакты лица, которое он назвал таким, что «фактически определяло кадровую политику страны», на предмет связей с представителями страны-агрессора и иностранных спецслужб.

Реклама

В ответе СБУ, который опубликовал Железняк, отмечается: «Сообщаем, что информация о возможных связях указанного лица с представителями российских спецслужб, в частности ФСБ РФ, а также возможного другого влияния со стороны государства-агрессора на ее деятельность в Службе безопасности Украины отсутствует».

© Telegram-канал Ярослава Железняка

В то же время народный депутат заявил, что ответ, по его мнению, не дает однозначного понимания относительно сути проверки. По его словам, остается непонятным, проводила ли СБУ проверку и не обнаружила подтверждений таких связей, или речь идет лишь об отсутствии соответствующей информации в распоряжении украинской спецслужбы.

Ранее имя Вероники Аникиевич упоминалось в материалах расследования НАБУ в отношении бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака. После этого в публичном пространстве возникла дискуссия о ее возможном влиянии на кадровые решения и необходимости проверки возможных связей с представителями государства-агрессора.

Общение Ермака с «Вероникой Фэншуй» — что известно

Напомним, во время судебного заседания по делу Андрея Ермака прокуроры заявили, что экс-глава ОП советовался относительно назначений министров с контактом «Вероника Фэншуй Офис».

Реклама

Впоследствии журналисты выяснили, кто скрывается под этим никнеймом — это Вероника Аникиевич (также использует фамилию Даниленко), которая является жительницей Киева и называет себя консультантом по астрологии.

В разговоре с журналистами Андрей Ермак отверг обвинения в обращении к оккультным или эзотерическим практикам в своей деятельности, назвав подобные предположения безосновательными.

Адвокат бывшего чиновника Игорь Фомин заявил, что общение Андрея Ермака с Вероникой Аникиевич имело исключительно личный характер.

Новости партнеров