Железобетонная связь: в Украине работают над созданием независимых от работы электросети точек Wi-Fi

В Минцифре Украины сообщили, что хотят обеспечить страну железобетонными местами для связи при любой ситуации.

Об этом в интервью Forbes рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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"Сейчас мы думаем, как при отключениях электроэнергии обеспечить граждан максимально устойчивой связью. Без света в некоторых регионах не работают и башни мобильной связи, и провайдеры фиксированного интернета. Мы хотим обеспечить страну железобетонными местами для связи при любой ситуации. В частности, рассматриваем использование Tesla Powerwall, Starlink, чтобы такие точки публичной связи были в Украине и работали вне зависимости от работы энергосети", — сказал Федоров.

Он добавил, что пока систему испытывают в тестовом режиме, а затем будут масштабироваться. Для ее построения используют часть из 1570 терминалов Starlink, которые передает Польша. Первые точки доступа должны заработать уже в ноябре.

Напомним, что министерство цифровой трансформации в приложении "Действие" запустило тестирование программы доступного кредитования "еселя". Программа позволит приобрести жилье по льготным процентным ставкам.

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