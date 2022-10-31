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Железобетонная связь: в Украине работают над созданием независимых от работы электросети точек Wi-Fi

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Железобетонная связь: в Украине работают над созданием независимых от работы электросети точек Wi-Fi

Фото: Михаил Федоров / Facebook

В Украине хотят создать точки Wi-Fi на случай исчезновения электроснабжения.

В Минцифре Украины сообщили, что хотят обеспечить страну железобетонными местами для связи при любой ситуации.

Об этом в интервью Forbes рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Сейчас мы думаем, как при отключениях электроэнергии обеспечить граждан максимально устойчивой связью. Без света в некоторых регионах не работают и башни мобильной связи, и провайдеры фиксированного интернета. Мы хотим обеспечить страну железобетонными местами для связи при любой ситуации. В частности, рассматриваем использование Tesla Powerwall, Starlink, чтобы такие точки публичной связи были в Украине и работали вне зависимости от работы энергосети", — сказал Федоров.

Он добавил, что пока систему испытывают в тестовом режиме, а затем будут масштабироваться. Для ее построения используют часть из 1570 терминалов Starlink, которые передает Польша. Первые точки доступа должны заработать уже в ноябре.

Напомним, что министерство цифровой трансформации в приложении "Действие" запустило тестирование программы доступного кредитования "еселя". Программа позволит приобрести жилье по льготным процентным ставкам.

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Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
131
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