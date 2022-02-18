"Желтая" зона в Украине снова сократилась: обновлено карантинное распределение регионов

"Желтая" зона в Украине снова сократилась: обновлено карантинное распределение регионов

В Украине две области находятся в "желтой" зоне.

В Украине по состоянию на 18 февраля из-за ситуации с COVID-19 "желтая" зона карантина существенно сократилась. Согласно обновленным данным, пять областей находятся в "красной" зоне, еще 17 областей и город Киев — в "оранжевой" зоне, две — в "желтой".

Об этом идет речь на сайте Министерства здравоохранения.

"Оранжевым" на сегодняшний день являются город Киев, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Черкасская и Черниговская области.

В Закарпатской, Ивано-Франковской, Луганской, Ровенской и Хмельницкой областях действует "красная" зона. Полтавская и Черновицкая области находятся в "желтой" зоне.

Министерство здравоохранения Украины Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.