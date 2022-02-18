"Желтая" зона в Украине снова сократилась: обновлено карантинное распределение регионов

В Украине две области находятся в "желтой" зоне.
В Украине по состоянию на 18 февраля из-за ситуации с COVID-19 "желтая" зона карантина существенно сократилась. Согласно обновленным данным, пять областей находятся в "красной" зоне, еще 17 областей и город Киев — в "оранжевой" зоне, две — в "желтой".
Об этом идет речь на сайте Министерства здравоохранения.
"Оранжевым" на сегодняшний день являются город Киев, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Черкасская и Черниговская области.
В Закарпатской, Ивано-Франковской, Луганской, Ровенской и Хмельницкой областях действует "красная" зона. Полтавская и Черновицкая области находятся в "желтой" зоне.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
До сегодняшнего дня в "желтой" зоне карантина находились Киев, Полтавская и Харьковская области. В "красной" зоне было пять регионов.
Читайте также:
- Всегда улыбался и любил жизнь: во Львове из-за осложнений от коронавируса умер ученик 7 класса
- Израиль "сломал" COVID-волну: в стране готовятся к отмене ряда карантинных ограничений
- В Украине разрешили использовать еще один препарат для лечения COVID-19: какой и какие у него свойства