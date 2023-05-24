Желтеет чеснок в мае-июне: почему так происходит и чем его подкормить

Чеснок начинает желтеть с кончиков листьев и это первый признак того, что с растением что-то не так. Случается это чаще всего в конце мая – начале июня.

Почему желтеют листья чеснока

Причины могут быть такими:

озимый чеснок попал под поздние заморозки, которые могут быть в начале мая;

на корнях появилось грибковое заболевание (чтобы проверить, просто выдерните один кустик и осмотрите нижнюю часть);

растению не хватает полезных веществ (чаще всего азота и калия);

недостаточная поливка (случается в июне, когда уже стоит жаркая погода);

почва слишком плотная, поэтому до корней почти не доходит кислород;

на культуру напали вредители (например, луковая муха).

Как только определились с причиной, можно начинать принимать меры.

Желтеет чеснок из-за болезней — что делать

Если на нижней части листьев вы заметили желтые пятна, это означает, что развился пероноспороз. Через некоторое время перо покроется слизью и отпадет. На нижней части часто появляется плесень. Подобная картина часто наблюдается не только на чесноке, но и луке.

От пероноспороза могут спасти только специальные препараты, которые помогают бороться с грибковыми заболеваниями. Их можно приобрести в магазине.

Часто поражает чеснок еще одно грибковое заболевание – ржавчина. Обнаружить ее достаточно просто – на поверхности листочков появляются пятнышки ржавого цвета, которые потом покрывают целиком все растение. В таком случае также требуется опрыскивание фунгицидами.

Чеснок начинает желтеть в слишком кислой почве. Чтобы его раскислить, используйте доломитовую муку, известь, мелом. Но делать это нужно раньше времени, а не после того, как уже посадить культуру. В кислой почве растение ослаблено, поэтому ему труднее бороться с вредителями или болезнями.

Желтеет чеснок весной – чем подкормить.

Самой распространенной проблемой появления желтых листьев на чесноке является недостаток микроэлементов и полезных веществ. Поэтому подкормка – важная часть ухода за этой культурой. Можно использовать разные варианты:

сухая подкормка — между строк пропушивается почва, затем делают бороздки, куда засыпают гранулы комплексного минерального удобрения с азотом или мочевины, затем присыпают землей и хорошо поливают;

корневая подкормка – в ведро нужно налить воду и растворить в ней 1 столовую ложку мочевины или комплексного минерального удобрения, полить чеснок из лейки (10 л на 1 квадратный метр грядки);

внекорневая подкормка – чтобы опрыскивать листья, используют сульфат калия или комплексные удобрения (на 1 л воды требуется 1 чайная ложка вещества).

Чем подкормить чеснок: народные средства

Чаще чеснок подпитывают нашатырным спиртом и золой.

Если желтеет чеснок, нашатырный спирт считается популярным средством подкормки. Все потому, что он является источником азота для этого растения. Раствор готовится очень просто: на 10 литров воды берется 2-3 столовых ложки нашатыря. Нашатырем лучше поливать чеснок в конце мая, когда культура больше всего нуждается в азоте. Дополнительно такой раствор уменьшает кислотность почвы, что хорошо для растения.

Нашатырный спирт также поможет спасти чеснок от луковой мухи и других вредителей, способных погубить листья и повредить весь урожай. Чтобы избавиться от насекомых, грядки поливают трижды с интервалом в 10 дней.

Зола – отличный источник фосфора и калия. Эти вещества чеснок нуждается в июне. Поэтому такую подкормку следует проводить в первый летний месяц. Поливают под корень, а раствор готовят так: на 10 литров воды берут 1 стакан золы, перемешивают и настаивают 1-2 часа. Чтобы опрыскать кустики, на 10 литров воды добавляют 1/2 стакана золы. Если регулярно дождится, можно просто рассыпать золу на грядке. Она проникнет в землю и подпитает корни.

Не забывайте регулярно разрыхлять почву и удалять все сорняки. Когда земля плотная, чеснок ухудшается, а сорняки могут стать причиной развития грибковых заболеваний.

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