Желтеют, скручиваются, покрываются пятнами: как определить, чего не хватает огурцам, по листьям

Как понять, что огурцам не хватает калия или азота? Взглянуть на внешний вид их листьев.

Как выглядят листья огурцов из-за недостатка азота

Если растению не хватает азота, это проявляется в следующих признаках:

листья становятся желтовато-зеленого оттенка;

некоторые прожилки могут сохранять зеленый цвет, другие желтеют;

рост плодов замедляется, они становятся светло-серыми, колючими и толстыми.

Как устранить проблему? Необходимо внести удобрение, содержащее большое количество азота: мочевина, аммиачная селитра, сульфат аммония.

Как понять, что огурцам не хватает калия

Дефицит калия проявляется следующими симптомами:

край листа желтеет, становится похожим на ожог (первым страдают старые листья, впоследствии все растение);

корневая система и весь куст перестают развиваться.

Что делать? Нужно внести в грунт настойку из древесной или растительной золы (10 литров воды и 0,5 литров пепла, настаивать в течение суток).

Как проявляется на листьях огурцов дефицит кальция

Если кустам огурцов не хватает кальция, появляются следующие признаки:

плоды начинают гнить прямо на кустах;

край листьев становится коричневым, а между прожилками – белые пятна;

плети огурцов быстро увядают и не растут.

Как предотвратить дефицит кальция? Нужно полить кустики раствором нитрата кальция (на 10 литров воды возьмите 2 столовых ложки вещества).

Как понять, что огурцам не хватает бора

Главные признаки дефицита бора такие:

кусты перестают расти, корни тонкие и короткие;

большое количество пустоцветов;

плоды бледны, имеют светлые продольные полосы;

на листьях появляются желтые и коричневые пятна.

Как устранить проблему? Приготовьте раствор борной кислоты (10 литров воды и 5 г препарата), а затем опрыскайте кусты.

Как выглядят огурцы, которым недостает магния

Результатом дефицита магния являются мелкие плоды с грубой кожурой. Также можно увидеть следующие признаки на листьях:

старые листья быстро желтеют, могут развиваться межклеточный хлороз;

на молодых побегах появляется некроз;

кончики листьев становятся красно-фиолетовыми.

Чтобы избавиться от проблемы, нужно опрыскивать кусты огурцов раствором нитрата магния (на 10 литров воды возьмите 1 чайную ложку вещества).

Что будет с огурцами из-за недостатка серы

При недостатке серы на огурцах появляются следующие признаки:

заметные зазубрины на молодых листьях;

листья растут небольшими, могут загибаться вниз и иметь желтый или бледно-зеленый оттенок;

листовые пластины грубеют, на них появляются пятна сиреневого цвета.

Что делать? Необходимо обработать растение раствором сульфата магния (на 1 литр воды берите 1 г вещества).

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