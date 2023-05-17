Желтеют, скручиваются, покрываются пятнами: как определить, чего не хватает огурцам, по листьям

Как понять, что огурцам не хватает калия или азота? Взглянуть на внешний вид их листьев.
Как выглядят листья огурцов из-за недостатка азота
Если растению не хватает азота, это проявляется в следующих признаках:
- листья становятся желтовато-зеленого оттенка;
- некоторые прожилки могут сохранять зеленый цвет, другие желтеют;
- рост плодов замедляется, они становятся светло-серыми, колючими и толстыми.
Как устранить проблему? Необходимо внести удобрение, содержащее большое количество азота: мочевина, аммиачная селитра, сульфат аммония.
Как понять, что огурцам не хватает калия
Дефицит калия проявляется следующими симптомами:
- край листа желтеет, становится похожим на ожог (первым страдают старые листья, впоследствии все растение);
- корневая система и весь куст перестают развиваться.
Что делать? Нужно внести в грунт настойку из древесной или растительной золы (10 литров воды и 0,5 литров пепла, настаивать в течение суток).
Как проявляется на листьях огурцов дефицит кальция
Если кустам огурцов не хватает кальция, появляются следующие признаки:
- плоды начинают гнить прямо на кустах;
- край листьев становится коричневым, а между прожилками – белые пятна;
- плети огурцов быстро увядают и не растут.
Как предотвратить дефицит кальция? Нужно полить кустики раствором нитрата кальция (на 10 литров воды возьмите 2 столовых ложки вещества).
Как понять, что огурцам не хватает бора
Главные признаки дефицита бора такие:
- кусты перестают расти, корни тонкие и короткие;
- большое количество пустоцветов;
- плоды бледны, имеют светлые продольные полосы;
- на листьях появляются желтые и коричневые пятна.
Как устранить проблему? Приготовьте раствор борной кислоты (10 литров воды и 5 г препарата), а затем опрыскайте кусты.
Как выглядят огурцы, которым недостает магния
Результатом дефицита магния являются мелкие плоды с грубой кожурой. Также можно увидеть следующие признаки на листьях:
- старые листья быстро желтеют, могут развиваться межклеточный хлороз;
- на молодых побегах появляется некроз;
- кончики листьев становятся красно-фиолетовыми.
Чтобы избавиться от проблемы, нужно опрыскивать кусты огурцов раствором нитрата магния (на 10 литров воды возьмите 1 чайную ложку вещества).
Что будет с огурцами из-за недостатка серы
При недостатке серы на огурцах появляются следующие признаки:
- заметные зазубрины на молодых листьях;
- листья растут небольшими, могут загибаться вниз и иметь желтый или бледно-зеленый оттенок;
- листовые пластины грубеют, на них появляются пятна сиреневого цвета.
Что делать? Необходимо обработать растение раствором сульфата магния (на 1 литр воды берите 1 г вещества).
Читайте также: