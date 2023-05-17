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Желтеют, скручиваются, покрываются пятнами: как определить, чего не хватает огурцам, по листьям

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
280
Время на прочтение
2 мин
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Желтеют, скручиваются, покрываются пятнами: как определить, чего не хватает огурцам, по листьям

Как определить, чего не хватает огурцам по листьям? / Фото: pixabay.com

Как понять, что огурцам не хватает калия или азота? Взглянуть на внешний вид их листьев.

Как выглядят листья огурцов из-за недостатка азота

Если растению не хватает азота, это проявляется в следующих признаках:

  • листья становятся желтовато-зеленого оттенка;
  • некоторые прожилки могут сохранять зеленый цвет, другие желтеют;
  • рост плодов замедляется, они становятся светло-серыми, колючими и толстыми.

Как устранить проблему? Необходимо внести удобрение, содержащее большое количество азота: мочевина, аммиачная селитра, сульфат аммония.

Как понять, что огурцам не хватает калия

Дефицит калия проявляется следующими симптомами:

  • край листа желтеет, становится похожим на ожог (первым страдают старые листья, впоследствии все растение);
  • корневая система и весь куст перестают развиваться.

Что делать? Нужно внести в грунт настойку из древесной или растительной золы (10 литров воды и 0,5 литров пепла, настаивать в течение суток).

Как проявляется на листьях огурцов дефицит кальция

Если кустам огурцов не хватает кальция, появляются следующие признаки:

  • плоды начинают гнить прямо на кустах;
  • край листьев становится коричневым, а между прожилками – белые пятна;
  • плети огурцов быстро увядают и не растут.

Как предотвратить дефицит кальция? Нужно полить кустики раствором нитрата кальция (на 10 литров воды возьмите 2 столовых ложки вещества).

Как понять, что огурцам не хватает бора

Главные признаки дефицита бора такие:

  • кусты перестают расти, корни тонкие и короткие;
  • большое количество пустоцветов;
  • плоды бледны, имеют светлые продольные полосы;
  • на листьях появляются желтые и коричневые пятна.

Как устранить проблему? Приготовьте раствор борной кислоты (10 литров воды и 5 г препарата), а затем опрыскайте кусты.

Как выглядят огурцы, которым недостает магния

Результатом дефицита магния являются мелкие плоды с грубой кожурой. Также можно увидеть следующие признаки на листьях:

  • старые листья быстро желтеют, могут развиваться межклеточный хлороз;
  • на молодых побегах появляется некроз;
  • кончики листьев становятся красно-фиолетовыми.

Чтобы избавиться от проблемы, нужно опрыскивать кусты огурцов раствором нитрата магния (на 10 литров воды возьмите 1 чайную ложку вещества).

Что будет с огурцами из-за недостатка серы

При недостатке серы на огурцах появляются следующие признаки:

  • заметные зазубрины на молодых листьях;
  • листья растут небольшими, могут загибаться вниз и иметь желтый или бледно-зеленый оттенок;
  • листовые пластины грубеют, на них появляются пятна сиреневого цвета.

Что делать? Необходимо обработать растение раствором сульфата магния (на 1 литр воды берите 1 г вещества).

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Дата публикации
Просмотры
280
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