Желтое предупреждение: в Украине ожидается резкое похолодание

Погода в Украине ухудшится / © ТСН

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает о приближающихся неблагоприятных погодных условиях — заморозках и сильном ветре.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра говорится в сообщении ГСЧС.

В Киеве в ближайшие часы, с содержанием ночью и утром 13 октября, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Уровень опасности — I (желтый).

Кроме того, ночью 14 и 15 октября в южных, центральных и восточных областях прогнозируются заморозки на поверхности почвы 0-3°С, а также с желтым уровнем опасности.

ГСЧС призывает граждан осторожничать во время пребывания на улице, избегать парковки автомобилей под деревьями и рекламными конструкциями, а также следить за обновлением прогнозов погоды.

Синоптики также сообщили о повышенной влажности воздуха на следующей неделе от 13 октября. Она приведет к увеличению количества туманов в разных регионах Украины.