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"Желтые" COVID-сертификаты стали доступными для всех пользователей смартфонов: как получить

"Желтые" COVID-сертификаты стали доступными для всех пользователей смартфонов: как получить

УНИАН

Ранее эта услуга была доступна только для пользователей iOS.

"Желтые" внутренние COVID-сертификаты стали доступными для пользователей iOS и Android в приложении "Дія". Сертификат будет действовать 120 дней.

Об этом в четверг, 7 октября, проинформировало Министерство цифровой трансформации Украины.

"Теперь желтые внутренние COVID-сертификаты доступны для пользователей iOS и Android в приложении "Дія". Получить его можно в день вакцинации после внесения данных о первой дозе вакцинации двухдозной вакциной. Обновляйте "Дію" и получайте документ в приложении", — говорится в сообщении .

Как это сделать, смотрите пошаговую видеоинструкцию:

Напомним:

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