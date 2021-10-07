"Желтые" COVID-сертификаты стали доступными для всех пользователей смартфонов: как получить

Ранее эта услуга была доступна только для пользователей iOS.
"Желтые" внутренние COVID-сертификаты стали доступными для пользователей iOS и Android в приложении "Дія". Сертификат будет действовать 120 дней.
Об этом в четверг, 7 октября, проинформировало Министерство цифровой трансформации Украины.
"Теперь желтые внутренние COVID-сертификаты доступны для пользователей iOS и Android в приложении "Дія". Получить его можно в день вакцинации после внесения данных о первой дозе вакцинации двухдозной вакциной. Обновляйте "Дію" и получайте документ в приложении", — говорится в сообщении .
Как это сделать, смотрите пошаговую видеоинструкцию:
Напомним:
- В Украине начали тестирование новые COVID-сертификаты в "Дії" - о результате ПЦР-тестирование или перенесенном коронавирусе. По словам представителя Минцифры, уже в ближайшее время в Украине будут действовать три вида сертификатов на уровне ЕС: документ о вакцинации, тестировании и выздоровлении от COVID-19.
- С 24 сентября на портале "Дія" можно сгенерировать и распечатать COVID-сертификат о вакцинации. Как сгенерировать документ: пошаговая видеоинструкция.
- В Минцифры отметили, что услуга "COVID-сертификаты" в "Дії" обновляется каждую неделю-две. И сейчас украинцы, которые получили различные вакцины, также могут сгенерировать COVID-сертификат.
- А вот за подделку COVID сертификатов украинцам грозит крупный штраф и лишение свободы.