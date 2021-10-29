"Желтых" областей почти не осталось: в Минздраве обнародовали обновленные карантинные зоны

"Желтая" зона карантина в Украине сократилась.
В Украине по состоянию на 29 октября уже 14 областей и Киев соответствуют "оранжевой" зоне эпидемической опасности. "Желтыми" сейчас есть только две области, "красные" — восемь.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 29 октября
Согласно статистике, в связи с превышенным уровнем госпитализаций пациентов с коронавирусом, загруженностью коек с кислородом и повышенным коэффициентом выявления случаев инфицирования "оранжевой" зоне карантина соответствуют:
- город Киев;
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Житомирская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Луганская область;
- Львовская область;
- Полтавская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Хмельницкая область;
- Черкасская область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область.
К "желтой" зоне сейчас относятся только две области: Закарпатская и Кировоградская. А к "красной" зоне — Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская и Херсонская области.
Следует отметить, что с 30 октября в "красную" зону еще добавят Житомирскую, Ивано-Франковскую, Киевскую, Луганскую, Львовскую, Хмельницкую и Черниговскую области.
Напомним, в Тернопольской области лабораторно подтвердили видоизмененный вариант штамма "Дельта". Он чаще всего поражает молодых людей и детей.
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