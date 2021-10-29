"Желтых" областей почти не осталось: в Минздраве обнародовали обновленные карантинные зоны

"Желтых" областей почти не осталось: в Минздраве обнародовали обновленные карантинные зоны

"Желтая" зона карантина в Украине сократилась.

В Украине по состоянию на 29 октября уже 14 областей и Киев соответствуют "оранжевой" зоне эпидемической опасности. "Желтыми" сейчас есть только две области, "красные" — восемь.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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Согласно статистике, в связи с превышенным уровнем госпитализаций пациентов с коронавирусом, загруженностью коек с кислородом и повышенным коэффициентом выявления случаев инфицирования "оранжевой" зоне карантина соответствуют:

город Киев; Винницкая область; Волынская область; Житомирская область; Ивано-Франковская область; Киевская область; Луганская область; Львовская область; Полтавская область; Тернопольская область; Харьковская область; Хмельницкая область; Черкасская область; Черновицкая область; Черниговская область.

К "желтой" зоне сейчас относятся только две области: Закарпатская и Кировоградская. А к "красной" зоне — Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская и Херсонская области.

Министерство здравоохранения Украины

Следует отметить, что с 30 октября в "красную" зону еще добавят Житомирскую, Ивано-Франковскую, Киевскую, Луганскую, Львовскую, Хмельницкую и Черниговскую области.

Напомним, в Тернопольской области лабораторно подтвердили видоизмененный вариант штамма "Дельта". Он чаще всего поражает молодых людей и детей.

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