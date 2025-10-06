ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
83
Время на прочтение
2 мин

Желтый уровень опасности: на Одессу снова надвигается непогода — что известно

Глава ОВА Кипер предупредил одесситов и жителей Одесской области об ухудшении погодных условий.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Ненастье в Одессе 30 сентября

Непогода в Одессе 30 сентября

В Одессу снова надвигается непогода — из-за ухудшения погодных условий в регионе объявлен I уровень опасности (желтый).

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По данным Гидрометцентра, ночью 7 октября, в частности, в Одессе ожидается значительный дождь (15-49 мм за короткий период). Ветер северо-восточного направления составит 9-14 м/с.

Кипер просит одесситов быть внимательными, особенно во время передвижения по городу. Жителей области он призывает быть бдительными, по возможности ограничить передвижение без необходимости и следить за изменениями в прогнозе погоды.

«Возможны осложнения на дорогах. По возможности удерживайтесь от передвижения без необходимости. Службы функционируют в усиленном режиме. Берегите себя и следите за официальной информацией», — сообщил Кипер.

По его словам, учебные заведения сейчас принимают решение о возможном переводе образовательного процесса 7 октября на дистанционный формат.

Также глава ОВА призвал работодателей в случае ухудшения погодных условий быть готовыми к переводу работников в дистанционный режим работы.

Напомним, 30 сентября в Одессе интенсивные ливни повлекли за собой масштабные подтопления — сотни машин оказались прямо в воде, движение транспорта пришлось перекрывать.

Также сообщалось, что в Одессе во время ненастья исчезла 23-летняя девушка. А маршрутка с людьми провалилась под землю.

Впоследствии стало известно, что в Одессе количество погибших в результате непогоды возросло до десяти.

В частности, потоп в Одессе унес жизни семьи из 5 человек - это двое мужчин, две женщины и девочка в возрасте около 8 лет.

Дата публикации
Количество просмотров
83
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie