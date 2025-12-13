Желтый уровень: в Укргидрометцентре предупредили об опасной погоде

Прогноз погоды на 14 декабря. / © УНИАН

Завтра, 14 декабря, в большинстве областей ожидаются гололедица, налипание мокрого снега и гололедица на дорогах.

Об этом передает «Укргидрометцентр».

Ночью в большинстве западных, северных областей ожидается небольшой мокрый снег и дождь. Днем в Украине, кроме восточных областей, умеренные осадки, в северных, центральных, южных областях гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха:

ночью 1-6° мороза,

днем от 4° мороза до 1° тепла,

в Одесской области 3-8° тепла;

в западных областях ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла.

Кроме того, гидрометцентр предупреждает на завтра об опасных метеорологических явлениях в Украине. Так, 14 декабря ночью на Житомирщине и Киевщине на дорогах гололедица. Днем в северных, центральных и большинстве южных областей налипание мокрого снега, в Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях гололедица.

Установлен I уровень опасности, желтый.

«Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта», — отметили в Укргидрометцентре.

Ранее сообщалось, что в Украину движется похолодание.