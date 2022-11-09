Жена Арестовича рассказала о совместных поездках в зону АТО: "У меня была роль – боевая подруга"

Анастасия призналась, было ли ей тогда страшно.

Жена советника Офиса президента Алексея Арестовича – Анастасия рассказала, как они вместе еще в начале отношений возили волонтерскую помощь в зону АТО.

Об этом Анастасия Арестович рассказала в интервью проекту "Олицкая".

"Мы вместе начали ездить в АТО. Алексей – первый, кто начал заниматься волонтеркой в этой стране, мне кажется. И когда это все началось, он собирал гуманитарку и отвозил. И я делала это вместе с ним", – сказала жена советника ОП.

Она также рассказала, как война 2014 года повлияла на отношения с мужем.

"У меня тогда была такая роль интересная – боевая подруга. Потому что я просто повсюду его сопровождала. Мы очень много времени проводили вместе. Я вместе с ним ездила. Это наоборот нас очень сильно сблизило", – сказала Анастасия.

Она также поделилась впечатлениями от поездок в Донбасс.

"Страшно мне вообще не было. Все мои страхи сейчас связаны с тем, что я стала мамой. Потому что тогда я помню даже эпизод, когда мы заезжали в оккупированный Краматорск, мы тогда на аэродромы привозили воду, бинокли – что-то такое военное, и вообще мне не было страшно", – заверила жена Арестовича.

Напомним, ранее Анастасия Арестович прокомментировала популярность своего мужа среди женщин. Она сказала, что советник ОП был известен еще тогда, когда они познакомились, и любовь женщин к Арестовичу ее только радует.

Заметим, Арестович ранее допустил, почему пользуется популярностью среди женщин, и признался, предлагали ли ему секс за деньги.

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