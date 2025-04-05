Жена Буданова тайно выезжала в США на лечение от отравления — журналистка

Отравление жены Буданова / © ТСН.ua

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Марианна Буданова, супруга главы Главного управления разведки Кирилла Буданова, в декабре 2024 года якобы выезжала в США для лечения последствий химического отравления.

Об этом пишет в соцсети Х американская журналистка Кэти Ливингстон со ссылкой на собственные источники.

Источники журналистки утверждают, что Буданову тайно вывозили в США в декабре 2024 года — более чем через полтора года после отравления ее и других чиновников.

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«Ее рецидив и роль разведывательных служб США в содействии уходу за ней показывают как долгосрочные последствия химической атаки, так и постоянную закулисную поддержку Вашингтоном Украины в ее борьбе против российских войск», — отмечает Ливингстон.

Журналистка приводит данные Bellingcat, что несколько других работников ГУР также пострадали в результате отравления, но Марианна пострадала сильнее из-за ее меньшего размера. Идет внутреннее расследование, хотя детали не разглашаются.

По данным Ливингстон, сначала Марианна поправилась после лечения в 2023 году, но снова серьезно заболела в конце 2024 года — по словам экспертов, это типичная картина при отравлении мышьяком и ртутью.

«Источники говорят, что американские военные врачи пригласили ее через ГУР получить помощь в США после того, как узнали об ухудшении ее состояния. В Украине современное лечение отравлений тяжелыми металлами ограничено. Она впервые появилась на публике после отравления на мероприятии в прошлом месяце. Ее отравление — как жены чиновника разведки в Украине — и ее тайное лечение за границей показывает, насколько личными и устойчивыми остаются угрозы для тех, кто находится на передовой войне в Украине», — подытожила Ливингстон.

Напомним, осенью 2023 года в ГУР подтвердили, что Марианна Буданова действительно была отравлена тяжелыми металлами.