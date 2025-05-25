Жена дождалась своего мужа из плена: Ермак показал эмоциональное видео

Елена встретила мужа / © Getty Images

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В субботу, 24 мая, между Украиной и Россией состоялся второй обмен пленными в рамках договоренности «тысяча на тысячу», которой Киев и Москва достигли во время переговоров в Стамбуле.

Глава Офиса президента Андрей Ермак показал чувствительное видео — жена встречала своего мужа из российского плена.

«Это Юрий, попавший в плен на самом горячем, Покровском направлении, и пробывший там 6 месяцев. На видео — его невероятно эмоциональная встреча с женой Еленой, которая очень ждала его. Это был самый лучший день», — написал Ермак.

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Дата публикации 11:30, 25.05.25 Количество просмотров 3 Жена дождалась мужа из плена - эмоциональное видео

Напомним, во время первого обмена в Украину вернули 390 человек: 270 военных и 120 гражданских.

Во время второй стороны получили по 307 человек — и это военные.

Среди них военные ВСУ, в том числе из эсантно-штурмовых и беспилотных войск, а также Военно-морских сил, ТРО, а также пограничники и нацгвардейцы.

Эти военные воевали на Донецком, Херсонском, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.

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Некоторые из них, сообщил Ермак, находились в плену с 2022 года.