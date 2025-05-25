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- Украина
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Жена дождалась своего мужа из плена: Ермак показал эмоциональное видео
Юрий попал в плен на Покровском направлении — россияне держали его шесть месяцев.
В субботу, 24 мая, между Украиной и Россией состоялся второй обмен пленными в рамках договоренности «тысяча на тысячу», которой Киев и Москва достигли во время переговоров в Стамбуле.
Глава Офиса президента Андрей Ермак показал чувствительное видео — жена встречала своего мужа из российского плена.
«Это Юрий, попавший в плен на самом горячем, Покровском направлении, и пробывший там 6 месяцев. На видео — его невероятно эмоциональная встреча с женой Еленой, которая очень ждала его. Это был самый лучший день», — написал Ермак.
Напомним, во время первого обмена в Украину вернули 390 человек: 270 военных и 120 гражданских.
Во время второй стороны получили по 307 человек — и это военные.
Среди них военные ВСУ, в том числе из эсантно-штурмовых и беспилотных войск, а также Военно-морских сил, ТРО, а также пограничники и нацгвардейцы.
Эти военные воевали на Донецком, Херсонском, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.
Некоторые из них, сообщил Ермак, находились в плену с 2022 года.