Жена фигуранта коррупционного дела в "Энергоатоме" скупает элитную недвижимость и авто - расследование

Коррупционный скандал в "Энергоатоме" / © ТСН.ua

Реклама

Жена одного из фигурантов дела о масштабных хищениях в государственной компании "Энергоатом" Дмитрия Басова, активно покупает дорогую недвижимость и роскошные автомобили.

Об этом говорится в материале Bihus.Info.

По данным журналистов, Наталья Басова, супруга эксчиновника, приобрела квартиру в элитном жилом комплексе White Lines в Киеве. Стоимость таких квартир стартует от $140 тысяч.

Реклама

Также она обновила автопарк на сумму около $360 000 – среди покупок Mercedes GLE 300D, Range Rover и Mercedes GLC 220D в 2025 году.

Роскошные приобретения произошли после назначения Дмитрия Басова на должность исполнительного директора по физической защите и безопасности "Энергоатома".

Кроме того, журналисты выяснили, что еще в 2019 году Наталья Басова получила 100% капитала компании "Днепровские пески", которая попадала в поле зрения правоохранителей, когда ее муж работал в Генеральной прокуратуре. В тот же период она также приобрела квартиру в комплексе "Французский квартал" и гараж.

Несмотря на это, по данным расследования, законных источников доходов, которые могли бы объяснить такие покупки, у женщины не было.

Реклама

"Официальных доходов, достаточных для таких приобретений, Наталья Басова не декларировала", - говорится в материале.

Напомним, 10 ноября СМИ сообщили об обысках НАБУ у бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича, бывшего министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также на предприятии "Энергоатом". По информации медиа, Миндич успел покинуть страну за несколько часов до начала обысков.

В тот же день НАБУ сообщило, что вместе с САП проводит масштабную операцию Мидас для разоблачения коррупционных злоупотреблений в энергетике. Следователи выявили разветвленную схему влияния на государственные стратегические предприятия, в частности "Энергоатом".

Кроме того, НАБУ обнародовало часть аудиоматериалов, касающихся этого расследования.