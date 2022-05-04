Жена Кошевого о том, как пыталась достучаться до сестры из Крыма: "В ответ отправила букву Z"

Звезда студии "Квартал 95" Евгений Кошевой вместе с супругой Ксенией рассказали, общаются ли с родственниками с востока Украины и Крыма.

В программе ЖВЛ Ксения Кошевая, которая родом из Ялты, призналась, что активно пыталась донести правду о войне в Украине своим сестрам, живущим в Крыму. Она присылала им красноречивые фото и видео ужасов, которые российские войска совершают в Украине. Также Ксения отметила, что никто из ее родственников с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину не позвонил и не написал ей, пока она сама этого не сделала.

"Ответ был такой: "Мы вас очень любим, мы вас очень ждем в Ялте, приезжайте обязательно". Я говорю: "Вы сошли с ума? Куда приезжайте в Ялту, у нас война, у нас убивают людей, детей, стариков. И молчат. Я потом начала высылать кадры, непосредственно подтверждающие, очень откровенные кадры. После этого мои сестры заблокировали меня во всех мессенджерах. Потом, когда в каком-нибудь мессенджере они меня разблокировали, я продолжила посылать и текстовые и видео. Вы были у нас в гостях, в Киеве, вы это видели. Какие нацисты? И после всех этих текстов, фотографий и видео моя сестра написала мне букву Z. И все", — рассказала Кошевая.

В свою очередь Евгений Кошевой выразил мнение, почему люди так ведут себя:

"Рашка – они сцикло. Посмотри, что выходит с первого дня полномасштабного вторжения. И сколько звезд просило: выходите, сделайте что-то. И что? За недостоверную информацию 15 лет. А как ты будешь доказывать, что это не достоверная информация? Это скажут просто по рашинскому ТВ, покажут тебя, сделают тебя врагом народа и все. И тебя тупо просто закроют такие же головожопые люди", — сказал Кошевой.

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