Жена "купила" ребенка, чтобы мужч выехал за границу: ГПСУ задержала нарушителя

На Закарпатье мужчина пытался пересечь границу по поддельным документам. Так, его жена в Молдове купила свидетельство о рождении "третьего ребенка".

Об этом сообщила Госпогранслужба.

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Как отмечается, 44-летний харьковчанин следовал автобусом в Венгрию через пункт пропуска "Тиса". На контроль вместе с паспортным документом он предоставил две фотокопии свидетельства о рождении детей, выданных государственными органами Украины и фотокопию свидетельства, выданного на территории Молдовы.

Паспорт мужчины

"В ходе проверки последнего у пограничного наряда возникли сомнения в законности его выдачи. Мужчина сначала настаивал на том, что он является отцом трех малолетних детей, самый маленький из которых родился в Молдове", — отмечают в ведомстве.

Впоследствии, во время опроса, он признался, что документы поддельные. Да, на самом деле мужчина воспитывает только двоих детей, а свидетельство ему за границей купила жена.

"Купленное" свидетельство

Мужчине отказали в пропуске через государственную границу. Кроме того, пограничники направили в адрес Национальной полиции уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ст. 358 УКУ "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов". Наказание будет определять суд.

Ранее правоохранители разоблачили участника преступной схемы, который помогал военнообязанным мужчинам пересекать границу под видом иностранцев с помощью поддельного румынского паспорта.

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