ТЦК отказал в отсрочке из-за матери-пенсионерки: суд отменил решение / © ТСН.ua

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ТЦК отказал мужчине в отсрочке от мобилизации по уходу из-за того, что его отец, имеющий инвалидность І группы, состоит в браке с пенсионеркой.

Мужчина не согласился и пошел в суд. Чем завершилось дело, рассказывает «Судебно-юридическая газета».

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В издании отмечают, что военнообязанный еще с 2024 года неоднократно получал отсрочку по тому же основанию — уход за отцом с инвалидностью I группы. Однако в августе 2025 года в ТЦК неожиданно отказали ему, сославшись на то, что мать, не военнообязанная и достигшая пенсионного возраста, может по закону содержать своего мужа.

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Мужчина объяснял, что у его отца есть инвалидность І группы, а мать — пенсионерка, поэтому не может содержать мужчину. Однако военкомат отказал в удовлетворении заявления.

Что решил суд

Мужчина не согласился с решением ТЦК и обратился в суд, требуя признать отказ противоправным и отменить его.

Суд пришел к выводу, что само наличие у отца жены пенсионного возраста не является достаточным основанием для автоматического отказа в отсрочке.

В издании напомнили, что по закону нетрудоспособным считается, в частности, тот из супругов, кто достиг пенсионного возраста или является лицом с инвалидностью. Поэтому, по результатам оценки материалов дела, суд признал обжалуемое решение комиссии об отказе в отсрочке противоправным и подлежащим отмене.

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В то же время, суд не стал обязывать ТЦК повторно рассматривать именно августовское заявление, поскольку впоследствии (в декабре 2025 и феврале 2026 года) комиссия ТЦК, на время судебного разбирательства, уже фактически предоставила мужчине следующие отсрочки, поэтому действие старого заявления исчерпалось.

Напомним, что студента дневной формы мобилизовали после отмены отсрочки из-за якобы пропусков занятий, но суд признал действия ТЦК незаконными.

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