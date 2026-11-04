Жена помогала мужу в магазине, а ФЛП получил штраф 125 тыс. грн: когда лучше не работать с родственниками

ФЛП и налоги / © ТСН.ua

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Родственники часто помогают друг другу вести домашний бизнес. Жена может стоять за прилавком, мужчина заниматься закупками, а другие члены семьи принимать заказ или вести учет. Однако такая помощь не всегда считается бесплатной семейной поддержкой. Если человек практически исполняет обязанности наемного работника, бизнесмен обязан оформить с ним трудовые дела.

Об этом сообщала Государственная служба Украины по вопросам труда, передает «Судебно-юридическая газета».

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Игнорирование этого требования может обернуться значительными финансовыми санкциями. Показательный случай произошел в Кировоградской области, где ФЛП оштрафовали на 125 190 гривен из-за работы жены в магазине без трудового договора.

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Можно ли привлекать родственников в семейный бизнес без трудового договора

Украинское законодательство не устанавливает отдельных правил, позволяющих предпринимателям не оформлять членов семьи только из-за наличия родственных связей.

Согласно статье 24 Кодекса законов о труде Украины, работодатель не имеет права допускать работника к выполнению работы без заключения трудового договора, оформления соответствующего приказа или распоряжения и уведомления уполномоченного государственного органа о принятии на работу.

Это требование распространяется и на родственников бизнесмена, если они практически работают как наемные работники.

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При этом оформлять человека на полный рабочий день не обязательно. Статья 56 КЗоТ позволяет устанавливать неполное рабочее время по договоренности между работником и работодателем.

В то же время, трудовой договор — не единственный способ законного сотрудничества в семейном бизнесе. Члены семьи могут избрать и другие формы взаимодействия.

Собственная предпринимательская деятельность. Родственник может зарегистрировать ФЛП и самостоятельно предоставлять услуги или выполнять работы.

Совместный бизнес. Члены семьи могут стать соучредителями предприятия.

Гражданско-правовое соглашение. Для выполнения конкретных работ или услуг можно заключить соответствующий договор согласно статьям 837 и 901 Гражданского кодекса Украины.

Однако само название договора не определяет характер отношений. Если человек фактически работает по графику, выполняет постоянные обязанности и подчиняется предпринимателю, такие отношения могут быть признаны трудовыми даже при наличии гражданско-правового соглашения.

Почему предпринимателя оштрафовали на 125 тыс. грн из-за жены

Один из таких случаев был зафиксирован инспекторами труда в Кировоградской области. Во время проверки магазина они увидели за прилавком жену предпринимателя, с которой не были оформлены трудовые отношения.

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Муж объяснял, что жена не работала продавщицей, а только открыла магазин, чтобы взять продукты для домашних нужд.

Однако результаты проверки, в том числе видеозапись, показали другое: женщина фактически занималась продажей товаров.

В результате Гоструда применила к предпринимателю финансовую санкцию в размере 125 190 грн.

ФЛП попытался оспорить это решение, однако Третий апелляционный административный суд признал наложение штрафа правомерным.

Этот случай демонстрирует, что объяснение о семейной помощи само по себе не освобождает от ответственности. Инспекторы оценивают не только слова предпринимателя, но и то, что человек фактически делает на рабочем месте.

Какие штрафы угрожают за неоформленных работников

Ответственность за использование незадекларированного труда предусмотрена статьей 265 Кодекса законов о труде. Помимо финансовых санкций для работодателя, статья 41 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает административную ответственность за нарушение трудового законодательства.

В то же время, размер и применение санкций зависят от обстоятельств нарушения и предусмотренных законодательством условий. В ходе военного положения также действуют отдельные особенности проведения проверок и применения ответственности.

Неофициальная работа может иметь негативные последствия для самого родственника. Если за период занятости не уплачивались страховые взносы, это время может не попасть в страховой стаж. Более того, без надлежащих документов сложнее подтвердить факт работы, заработок и защитить свои трудовые права.

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