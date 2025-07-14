Жена прокурора "засветила" скрытые активы на телешоу: что известно

Малеев потерял работу из-за телешоу / © Главком

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Александра Малеева, заместителя руководителя экологической прокуратуры, уволили с должности после того, как его жена, Анна Малеева, случайно раскрыла скрытое элитное жилье во время участия в шоу «Супермама». Это явилось основанием для решения Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

Об этом пишет Следствие.info.

По данным СМИ, Александр Малеев не задекларировал аренду элитного дома площадью 130 м² в Буче, Киевской области, стоимость которой может достигать около $3 тысяч в месяц. Именно этот факт стал известным благодаря откровениям его жены на телевидении. Одесса и Киев.

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Это не первое разоблачение, связанное с Малеевым, которое произошло благодаря реалити-шоу. Ранее его бывшая жена Татьяна Малеева также принимала участие в «Супермаме» и рассказала, что прокурор арендует для них квартиру за 15 тыс грн в месяц и ежемесячно выплачивает 30 тыс грн на содержание детей. Эти расходы также не были отражены в декларации должностного лица.

Журналисты дополнительно обнаружили, что здание, арендуемое прокурором, расположено на территории природно-заповедного фонда, где строительство запрещено. А Специализированная экологическая прокуратура, возглавляемая Малеевым, как раз отвечает за контроль над строительством на таких территориях.

Кроме того, Александр Малеев не указал в декларации расходы на роды своей жены в США. Анна Малеева уехала в Америку на 35-й неделе беременности, чтобы родить дочь, которая таким образом получила гражданство США. По словам супруги прокурора, она оплатила только перелет, в то время как расходы на роды и проживание якобы были возмещены правительством США.

Согласно декларации за 2024 год, Александр Малеев владеет значительным количеством недвижимости в Одесской области и Киеве, а также тремя автомобилями. Он и его жена совместно владеют двумя квартирами в Одессе (43,7 и 28,9 м2) и нежилым помещением (101,7 м2). Малеев арендует квартиру в Киеве (48,3 м2) и квартиру в Одессе (73,4 м2). В апреле 2025 года супруги также завершили строительство еще одной квартиры в Одессе площадью 90 м².

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Его автопарк включает в себя Hyundai Santa FE 2013 года выпуска (общая собственность с бывшей женой) и арендованный Ford Fiesta 2013 года выпуска. Анна Малеева владеет Nissan Teana 2008 года выпуска.

Доход Александра Малеева от Офиса Генпрокурора за 2024 год составил 1344098 грн, а также страховые выплаты в размере 15 052 грн. На банковских счетах прокурор хранит 562478 грн и наличными $2500.

Напомним, Львовская областная прокуратура зарегистрировала по этому факту уголовное производство, расследование которого поручено Первому следственному отделу ДБР по дислокации во Львове.