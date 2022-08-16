Жена Резникова призналась, что была против его должности министра обороны и хочет ли он стать президентом

В программе "Сніданку з 1+1" она поделилась, что от событий была шокирована, однако ожидала указаний мужа.

Избранник Алексея Резникова признался, что физически такой страх не испытывал никогда. Впрочем, несмотря на это, семья оставалась в Киеве.

Вспоминая момент предложения должности мужу министра обороны, Юлия поделилась, что, несмотря на большой багаж его знаний и должностей, она выступала против его нынешней должности.

Юлия Зорий / Фото: instagram.com/yulia_zoriy

"Он любит разные челенджи. Хотя я скажу откровенно: когда мы обсуждали с ним эту возможную должность, я была очень сильно против. Я понимала, что это Министерство обороны, напряженная ситуация в стране. Беседы и переговоры по его назначению шли около месяца. И он также согласился не сразу, взвешивал все риски, свой профессионализм. Когда они с президентом пришли к согласию – я так плакала. Но теперь я иногда лежу ночью и благодарю Бога, что на этом посту именно этот человек, а не кто-то другой. Потому что я знаю набор его качеств, ценностей и нравственных принципов. А все остальное и так люди видят", — отметила телеведущая.

Юлия Зорий и Алексей Резников / Фото: instagram.com/yulia_zoriy

Относительно собственных амбиций стать первой леди Юлия призналась, что лично их не имеет. Также она подчеркнула, что амбиций стать президентом нет и у ее мужа Алексея. Зорий рассказала, что полномасштабное вторжение привело к серьезной переоценке ценностей.

"Я поняла, что узнаваемость, популярность, телевидение, моя работа – да, я это люблю. Но нет ничего важнее семьи, их близких, жизни и здоровья. Вот правда. Поэтому все желания как-то себя проявлять, материальное, оно все отошло на второй план", — подчеркнула Юлия Зорий.

Была против должности Министра обороны! Жена Алексея Резникова телеведущая Юлия Зорий в Завтраке!

Ежедневно зрителей "Сніданку з 1+1" ожидают оперативные новости, советы от профильных специалистов, включение звезд и украинцев, которые делают все ради победы Украины. Не пропустите каждый день проект с 07:00 до 10:00, а по выходным – с 8:00 до 10:00 на телеканале ТЕТ, а также на YouTube. Также просмотреть можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

Напомним, жена Алексея Резникова рассказала об отношениях с ним. Также Юлия намекнула на пышную свадьбу в освобожденном Крыму.

Читайте также: