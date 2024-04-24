Жена с ребенком уехали за границу, мужчина остался: что будет с субсидией

В Пенсионном фонде объяснили, оформят ли субсидию, если два члена семьи из трех не проживают по адресу регистрации, а находятся за границей.

С начала полномасштабного вторжения многие украинские женщины и дети выехали за границу. Нередко украинские семьи сталкиваются с вопросом: что будет с субсидией, если жена и ребенок за границей, а муж остался.

Об этом сообщает Пенсионный фонд.

В квартире зарегистрирована семья из трех человек. Жена с ребенком уехали за границу. Сколько человек будет учтено при назначении субсидии?

В Пенсионном фонде пояснили, что в состав домохозяйства включаются все лица, зарегистрированные в жилом помещении, кроме тех членов домохозяйства, которые находятся за границей более 60 дней в день обращения по назначению жилищной субсидии.

Это предусмотрено п. 24 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848 "Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного").

То есть если в жилом помещении прописаны три человека, но жена с ребенком выехали за границу и находятся там более 60 дней в день обращения по назначению жилищной субсидии, тогда жилищная субсидия назначается в расчете на одного члена домохозяйства.

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