Жена Садового раскрыла, чем он занимался до должности мэра Львова: "Уже был солидный мужчина"

Жена Андрея Садового – искусствовед Екатерина Кит-Садовая – раскрыла, чем занимался ее муж до того, как стал мэром Львова.

Пара поженилась в далеком 2001 году. Как призналась Кит-Садова в проекте Натальи Островской "Дружина", к моменту начала их отношений Андрей Садовой уже был самодостаточным мужчиной. В частности, он был предпринимателем, у него был собственный бизнес, также уже существовало радио "Люкс".

Екатерина Кит-Садовая говорит, что Андрей Садовой "был солидным мужчиной", с которым она не испытывала никаких финансовых трудностей.

Андрей Садовой с женой и сыновьями / Фото: instagram.com/kit_u_sady

"Он уже был тогда Андрей Иванович! У него было бюро свое, секретарша. Это очень хорошо, кстати, потому что секретарша Светланка, я ей как-то заимпонировала, и она порой способствовала. Он такой уже солидный был мужчина! Мы поженились, когда он уже был самодостаточным мужчиной, бизнесменом. Тогда уже существовало радио "Люкс", финансовых затруднений с Андреем у меня точно не было", — заверила супруга политика.

Дебютный выпуск проекта "Дружина" вы можете посмотреть на Youtube-канале ТСН: ПЕРШЕ ІНТЕРВЮ ДРУЖИНИ САДОВОГО: про синів за кордоном, уколи краси, бізнес і початок війни

Отметим, Андрей Садовый вступил в должность мэра Львова в далеком 2006 году и с тех пор им так и остается. До этого политик вел предпринимательскую деятельность и развивал бизнесы, в том числе и в сфере медиа. В 2006 году Садовый переписал всю медиасобственность на жену.

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