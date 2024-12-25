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Жена Садового вспомнила, каким был день перед полномасштабным вторжением

Жена Садового вспомнила, каким был день перед полномасштабным вторжением

Жена мэра Львова Андрея Садового Екатерина

Екатерина Кит-Садова призналась, что ей было сложно улыбаться, потому что все понимали: будет война.

В преддверии полномасштабного вторжения в семью Садовых приехали послы. 23 февраля жена городского головы Львова Екатерина готовила ужин.

Об этом рассказала супруга Андрея Садового в проекте Натальи Островской "Жена".

▶️ Дебютный выпуск проекта "Жена" вы можете посмотреть на Youtube-канале ТСН: ПЕРВОЕ ИНТЕРВЮ ЖЕНЫ САДОВОГО: о сыновьях за рубежом, уколах красоты, бизнесе и начале войны.

"Помню это. Знаете, когда должно быть празднично, а ты не чувствуешь этого... Ты начинаешь "выдавливать" улыбку, настраиваешь себя... Нет. Ничего не удалось. Когда люди уже пришли, ты радуешься. Как-то надеешься, что они помогут, не просто уедут за границу. 21 час они уже начали разъезжаться", - сказала вона.

Она вспомнила последнее фото за 23 февраля 2022: Антоний с Иосифом играют в пинг-понг.

"Это для меня какое-то такое знаковое. Состояли спать, я поздно легла. Утром Андрей меня толкает, говорит: "Вставай, началось". Я слышала взрывы. Говорю: "И что?". Он говорит: "Все нормально, под контролем, мы работаем", – поделилась женщина.

"Естественно, я была уничтожена эти первые секунды. Он год назад начал говорить, что надо готовиться. Я спрашивала его: "Андрей, будет война?". Говорит: "Будет". Меня держало, что они готовились, – завершила Екатерина.

Ранее супруга мэра Львова Екатерина Кит-Садова рассказала, что их дети сейчас учатся. Трое из пяти сыновей получают высшее образование.

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