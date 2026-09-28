Жена со II группой инвалидности: какой документ нужен для демобилизации мужчины

Увольнение для службы (иллюстративное фото) / © ТСН.ua

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Наличие у жены II группы инвалидности сама по себе не означает автоматического увольнения мобилизованного мужа со службы. В такой ситуации необходимо официальное медицинское подтверждение того, что женщина нуждается в постоянном постороннем уходе.

Об этом пояснил адвокат Юрий Айвазян на портале Юристы.UA.

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По его словам, даже если инвалидность связана с онкологическим заболеванием, для II группы необходимо соответствующее медицинское заключение.

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Какой документ нужен

Для увольнения со службы супруга военнослужащего должна иметь справку ЛКК или МСЭК о необходимости постоянного постороннего ухода.

Юрист обратил внимание, что для III группы инвалидности правила отличаются: в таком случае онкологическое заболевание может выступать отдельным основанием для увольнения.

Влияют ли другие родственники

По словам Айвазяна, наличие совершеннолетней дочери, брата, сестры или других родственников не лишает военного права на увольнение, если речь идет об уходе за женой с I или II группой инвалидности.

Требование об отсутствии других лиц, способных осуществлять уход, касается случаев увольнения из-за необходимости ухода за родителями.

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Потому, как пояснил юрист, воинская часть не должна требовать справок о том, что другие родственники не могут помогать жене военнослужащего.

Если уход уже оформлен на другого человека

Право на увольнение, по словам адвоката, сохраняется и тогда, когда официальный социальный уход за женщиной уже осуществляет другой человек.

К примеру, если дочь получает государственную компенсацию за уход за матерью, это само по себе не отменяет возможности мужчины подать документы на увольнение со службы.

Юрист также отмечает, что военному не нужно доказывать отсутствие других надсмотрщиков или свою исключительную роль в уходе.

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Какие документы подавать

Прежде всего, брак должен быть официально зарегистрирован. После этого военнослужащий должен уведомить командование об изменении семейного положения и предоставить свидетельство о браке.

После обновления данных можно подавать рапорт на увольнение.

К нему нужно добавить:

копию свидетельства о браке;

документ об установлении супруге II группы инвалидности;

медицинское заключение о необходимости постоянного постороннего ухода.

Именно последний документ в такой ситуации является ключевым для оформления увольнения со службы.

Как теперь устанавливают инвалидность

Напомним, с 1 января 2025 года в Украине ликвидировали МСЭК и изменили подход к установлению инвалидности. Теперь эксперты оценивают не только сам диагноз, но прежде всего то, насколько состояние здоровья ограничивает человека в повседневной жизни, работе и самообслуживании.

По словам эксперта Натальи Лисневской, при оценке учитывают способность человека самостоятельно передвигаться, ухаживать за собой, ориентироваться, общаться, учиться, работать и нуждается ли он в посторонней помощи.

Первая группа предусматривает тяжелые и стойкие нарушения и часто нуждается в постоянном уходе. Вторая — значительные ограничения, но с сохранением долевой самостоятельности и возможности работать в адаптированных условиях. Третью группу устанавливают при умеренных ограничениях, когда человек остается преимущественно самостоятельным.

Для принятия решения важны результаты обследований и лечения, течение болезни и описание того, какие именно действия человек не может выполнять или выполняет только со значительными трудностями.

Мобилизация в Украине - последние изменения

Минобороны упростило процедуру изменения основания для отсрочки. Теперь его можно переоформить через ЦНАП, лично подав заявление и необходимые документы. Пока новое основание рассматривается, предварительная отсрочка продолжает действовать, а после согласования новая заменит ее только после внесения данных в реестр «Оберег».

В то же время, некоторые военнообязанные могут потерять право на отсрочку из-за изменения жизненных обстоятельств. Это касается, в частности, многодетных родителей с задолженностью по алиментам более трех месяцев или в случае достижения старшим ребенком 18 лет.

Также отсрочка может прекратиться у людей с инвалидностью из-за просроченного медицинского заключения, у студентов после изменения формы обучения или снижения уровня образования, а также у тех, кто больше не осуществляет уход или потерял основания для него.

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