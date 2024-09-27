Жена старше на 36 лет да еще и оказалась тещей: на границе остановили "интересную" супружескую пару

Уклонист "женился" на теще, чтобы сбежать за границу.

На границе с Венгрией работники ГПСУ остановили интересную супружескую пару – мужчина женился на собственной теще, которая старше его на 36 лет.

Об этом передает Госпогранслужба.

Мужчине было 42 года, а его жене – 78 лет. Он – уроженец Хмельницкой области, женщина – с Луганщины. "Молодожены" зарегистрировали брак в одном из отделов ГРАГС Киева еще в прошлом году.

Свидетельство о браке / Фото: http://dpsu.gov.ua/

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Основанием для выезда мужчины за границу должна была служить инвалидность жены. Он рассказал пограничникам, что сопровождает ее на лечение в Италию.

Тем не менее, пограничники установили, что у мужчины есть ребенок от дочери нынешней "жены на бумаге". Как оказалось, уклонист оформил фиктивный брак с собственной тещей.

Впоследствии мужчина признался, что с ее дочерью состоит в гражданском браке и хотел попасть в Италию к своему ребенку и жене. А теща вызвалась на такую сделку, чтобы помочь зятю получить отсрочку от призыва на военную службу, а также выехать за границу.

Через границу мужчину не пропустили.

В действиях пожилой дамы усматривают признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 332 УК (Незаконная переправка лиц через государственную границу), а мужчины – ст. 336 УК (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации).

Напомним, что в Одесской области "сваха" организовала схему побега уклонистов за границу с помощью фиктивных браков.

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