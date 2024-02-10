Жена Валерия Залужного очаровала сдержанным образом на церемонии в Мариинском дворце

Елена Залужная сопровождала мужа на церемонии вручения ему ордена "Золотая Звезда".

В Киеве в Мариинском дворце состоялась церемония вручения орденов "Золотая Звезда" военнослужащим, которым присвоено звание Героя Украины.

На церемонии присутствовал бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Ему президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины и вручил орден "Золотая Звезда".

Валерий Залужный и Владимир Зеленский / Фото: president.gov.ua

Поддержать экс-главкома ВСУ на церемонии пришла и его супруга Елена Залужная. На событии жена Залужного была в сдержанном образе – черных брюках и блузке с белой окантовкой, а также в белом пиджаке. Образ госпожа Залужная дополнила сдержанной прической и сделала едва заметный макияж. Фото с церемонии появились на сайте президента.

Валерий Залужный с женой / Фото: president.gov.ua

Валерий Залужный с женой / Фото: president.gov.ua

Валерий Залужный с женой / Фото: president.gov.ua

Отметим, что 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. На его должность глава государства назначил генерал-полковника Александра Сырского.

Ранее сайт ТСН.ua собрал реакцию украинских звезд на решение главы государства. Кто-то увидел в этом предательство, а кто-то необходимость и пожелали новому главнокомандующему Вооруженными Силами успехов.

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