Жена Виталия Кличко проникновенно спела песню о лучшем дне в Украине, которую написала сама

Жена Виталия Кличко проникновенно спела песню о лучшем дне в Украине, которую написала сама

В записи видео на трек также приняла участие 19-летняя дочь супругов.

Супруга мэра Киева Виталия Кличко Наталья под влиянием полномасштабной войны России против Украины написала песню.

Лирическую композицию Наталья Кличко создала на двух языках – украинском и английском. Трек получил название Better Day (Лучший день).

Премьера видео на песню состоялась 1 апреля. В ролике Наталье аккомпанирует немецкий музыкант Дэниел Леон. Также в записи композиции приняла участие дочь супругов Кличко, 19-летняя Лиза.

Вся прибыль от песни будет передана фонду #WeAreAllUkrainians для помощи нуждающимся и восстановлению Украины.

Отметим, что месяц назад Наталья Кличко спела гимн Украины на митинге за мир в Гамбурге. Она вышла на сцену с флагом Украины на плечах и спела гимн нашей страны.

Читайте также: