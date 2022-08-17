Жена Виталия Кличко впервые прокомментировала развод с ним после 25 лет брака

Супруга мэра Киева Виталия Кличко Наталья после его шокирующего заявления о разводе прокомментировала печальную новость.

Жена Виталия Кличко Наталья Кличко оставила в Instagram теплое сообщение, в котором поблагодарила экс-любимого "за все, что было на их общем пути, длиной 25 лет".

Наталья подтвердила слова Виталия, который озвучил ранее, что причиной развода стало расстояние. Не секрет, что уже на протяжении многих лет супруги жили в разных странах:

"Так сложилось, что за многие годы жизни в разных странах наши жизненные пути постепенно разошлись…Мы вырастили 3-их потрясающих детей и остаемся для них навсегда их родителями. Между нами по прежнему дружеские, полные уважения к друг другу отношения", — сказала Наталья.

Виталий и Наталья Кличко / Фото: instagram.com/natalia_klitschko_official

Экс-супруга Кличко также отметила, что они с Виталием по-прежнему остаются в теплых дружеских отношениях: "Мы всегда поддерживали и будем поддерживать друг друга при любых обстоятельствах…. Я желаю Виталию только всего самого лучшего… "Новый раздел жизни" начинается…" – добавила экс-жена Кличко.

Кстати, посты Наталья написала на четырех языках – украинском, английском, немецком и русском. Сопроводила она тексты архивными фотографиями с экс-возлюбленным.

Напомним, что Виталий Кличко женился на Наталье в апреле 1997 года. У пары есть трое детей: сыновья Егор-Дениэл и Максим и дочь Елизавета-Виктория.

Сама Наталья живет в Германии. Сейчас он находится в Гамбурге, там посещает митинги и информирует европейцев о ситуации в Украине. Дети учатся за границей.

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