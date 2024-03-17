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Жена военнопленного на Буковине получила выплаты только через суд

Жена военнопленного на Буковине получила выплаты только через суд

Суд на Буковине принял решение в пользу жены военнопленного / Фото: Pexels

Суд признал противоправной деятельность воинской части по невыплате денежного довольствия и дополнительного вознаграждения за период пребывания военного в плену.

В Черновицкой области жена военнопленного вынуждена была обратиться в суд, чтобы получить от воинской части денежное довольствие и дополнительное вознаграждение (100 тысяч грн) за каждый месяц плена ее мужа.

Об этом сообщает zaxid.net со ссылкой на решение Черновицкого окружного админсуда, опубликованное в государственном реестре в марте 2024 года.

Старший сержант ВСУ перестал выходить на связь в сентябре 2022, находясь в Изюмском районе Харьковщины. Его жене сначала объяснили, что он самовольно покинул воинскую часть, и даже открыли по этому факту уголовное производство. Впоследствии выяснилось, что военный попал в плен и нет доказательств того, что он сделал это добровольно.

После проведенного расследования военнослужащему возобновили все льготы и начисления денежного довольствия и дополнительного вознаграждения с момента попадания в плен.

Однако жена военнопленного не получила никаких выплат за все время пребывания мужа в плену, хотя это предусмотрено законом. Она обращалась к командиру воинской части и не получила никакого ответа за пять месяцев.

Суд полностью удовлетворил иск женщины, признав противоправной деятельность воинской части по невыплате денежного довольствия и дополнительного вознаграждения за период пребывания военного в плену и обязал выплачивать деньги его жене пока военного не освободят из плена. Судебное решение еще могут оспорить.

Напомним, Хмельницкий апелляционный суд принял решение взыскать в пользу жителя областного центра из Российской Федерации 200 тысяч гривен компенсации за моральный ущерб, причиненный ему вооруженной агрессией.

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