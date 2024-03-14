Жена военнопленного обменяла россиянина на пять украинских воинов: в новом проекте "Храбрые сердца" на "1+1 Украина" расскажут о подвигах героев

Во время программы военные поделятся эксклюзивными подробностями сражений и ранее неопубликованными фотографиями и видео, сохранившимися в личных архивах.

В эту пятницу в 20:30 на телеканале "1+1 Украина" состоится премьера военно-патриотического токшоу "Храбрые сердца". Зрители увидят цикл историй об украинцах — военных и гражданских, совершивших подвиги, защищая Украину от российской агрессии и своими поступками изменили ход истории. Знать в лицо живых героев – вот цель этого проекта.

Вчера, 13 марта, в самом центре Киева, в коворкинге с символическим названием "Peremoga Space" состоялась презентация проекта "Храбрые сердца". Ведущими инвенту стали Ахтем Сеитаблаев и Валентина Хамайко.

Валентина Хамайко и Ахтем Сеитаблаев. / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Гостями мероприятия стали герои, которых телезрители увидят в выпусках, а также уволенные "азовцы", парамедики, жены военнопленных, ведущие телеканала "1+1 Украина".

Ивент посетили: офицер ГУР и командующий спецподразделением "Кракен" на псевдо Вито, который со своими собратьями защищал Харьковщину, Дмитрий Олейник, который во время наступления оккупанта на Харьков в составе Харьковского ТРО принял свой первый бой, Евгений Общественный на псевдо "Гром" Нацгвардиец, который в 21-летнем возрасте держал стратегическое направление — трассу Белгород — Харьков во время наступления оккупанта, Владимир Бицак — командир роты Сумского ДФТГ, один из тех, кто организовывал местных защитников в первые дни полномасштабного вторжения, Александр Вдовиченко — полковник., Полный рыцарь Ордена Богдана Хмельницкого, командир 72 ОМБр имени Черных Запорожцев (2021-2022), полковник Евгений Ерин — руководитель объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления.

Александр Вдовиченко и Владимир Бицак. / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Гости презентации первыми увидели фрагмент премьерного эпизода и узнали какие героические подвиги стояли за защитой Киевщины.

“Уважение нашим воинам и уважение нашим защитникам. Это очень ответственный момент, и я благодарен команде, взявшей на себя ответственность сделать этот проект. Для нас это непросто, ведь этот проект должны увидеть как можно больше украинцев, чтобы знать современных живых героев в лицо. Ими нужно гордиться и уважать”, — сказал директор телевизионного бизнеса Максим Кривицкий.

"Храбрые сердца" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Ведущие рассказали, какие еще истории увидят зрители первого выпуска.

Во время первого эпизода зрители увидят героя, который первым произвел выстрел из ПЗРК Игла на атакованном аэродроме в Гостомеле и сбил вражеский вертолет Аллигатор с бронированной капсулой, который по утверждению врага невозможно было поразить. Чрезвычайно ценно и приятно, когда каждый военный вкладывает душу и личные истории, чтобы в нашей стране был мир и наконец-то наступила Победа», — говорит Валентина Хамайко.

Ахтем Сеитаблаев проанонсировал, что уже 15 марта в 20:30 станет известно, кто совершил первый обмен военнопленными, а кто перекрыл врагу путь в столицу.

"Храбрые сердца" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

“Зрители узнают, кто на себе под обстрелами переносил тонну взрывчатки на Ирпенскую дамбу, чтобы перекрыть врагу последний путь в Киев через Мощун, спаснув таким образом столицу. Еще зрители увидят, как прошел самый первый обмен пленными в Сумской области. Тогда за одного российского сержанта оккупанты предложили пять наших защитников. Но условием было, чтобы сержанта увозила на обмен жена украинского защитника. Женщина не побоялась и таким образом освободила пять украинских героев. Спасибо нашим женщинам за такие подвиги», — говорит Ахтем Сеитаблаев.

"Храбрые сердца" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

“Хотим отметить то, что до сих пор во враждебном плену находятся тысячи наших защитников, защитников Мариуполя и гражданских, которых страна агрессор незаконно удерживает. Каждые выходные, когда я езжу по улицам Киева, вижу тех, кто выходит с плакатами, сигналит и напоминает всем, что в российском плену до сих пор удержат наших граждан. Все военнопленные должны быть освобождены и попасть домой», — отметила ведущая Валентина Хамайко.

К тому же, на презентации побывали парамедикиня Юлия Паевская с позывным "Тайра", получивший тяжелое ранение во время выполнения боевого задания сапер Владислав Ещенко, ассоциация семей защитников "Азовстали", парамедикиня Галушко Екатерина, военный эксперт Мусиенко Александр, ведущие Соломия Витвиц Людмила Барбир, Неля Шовкопляс, Алексей Суханов, Константин Грубич, Александр Преподобный, Александр Моторный, Игорь Цыганик, бизнесмен, который с начала полномашстабного вторжения ушел в ВСУ Андрей Онистрат, ведущий Владимир Рабчун, музыкант Дмитрий Шуров, представители фонда "Вернись живым" "Безбарьерность" и другие гости.

"Храбрые сердца" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Напомним, над проектом "Храбрые сердца" по заказу телеканала "1+1 Украина" работает Департамент журналистских проектов под руководством Максима Шиленко. Шеф-редактор проекта — Ольга Кашпор, продюсер — Виктор Калатай. Креативный продюсер телеканала "1+1 Украина" — Ольга Шляхтиченко. Режиссерами-постановщицами проекта стали Наталья Ровенская, Наталья Лысенкова и Мария Григоращенко, известные телезрителям "1+1 Украина" по другим крупным проектам и прямым эфирам.

Важной составляющей проекта станет благотворительность, ведь проект "Храбрые сердца" будет не только рассказывать истории героических украинцев, но и помогать нашим защитникам. Больше деталей читайте на сайте 1+1: https://1plus1.ua/.

Смотрите токшоу "Храбрые сердца" 15 марта в 20:30 на телеканале 1+1 Украина.

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