Жена вызвала полицию, потому что ее муж хотел секса: чем это закончилось

Жена вызвала полицию из-за сексуальных домогательств / © Freepik

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В Запорожье судили мужчину из-за сексуального домогательства к жене. Женщина вызвала полицию, поскольку мужчина без разрешения ее поцеловал и пытался заняться сексом.

Об этом говорится в постановлении Запорожского районного суда Запорожской области.

По данным суда, 3 апреля 2025 года подсудимый «умышленно совершил против желания потерпевшей действия оскорбительного, унизительного, сексуального характера, а именно: хватал за руки, одежду, пытался против воли поцеловать и совершить половой акт».

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На суде мужчина вину отрицал. Он заявил, что якобы в тот день «пришел домой, пытался поцеловать и обнять свою жену, однако после того как она в грубой форме ему отказала, у них произошел конфликт. После ссоры он ушел в другую комнату, а она вышла на улицу. Далее — приехали сотрудники полиции и составили протокол».

Потерпевшая на заседании суда не давала показаний.

Суд проанализировал материалы дела и оправдал мужчину, отметив, что в материалах дела нет признаков административного нарушения.

«Представляется, что полицейским не предоставлено доказательств, что подсудимый совершил сексуальное домогательство, то есть его действия по отношению к потерпевшей не были направлены на совершение деяния сексуального характера, которые оскорбляли или унижали достоинство лица и могли бы создать в отношении него запугивающую, враждебную или оскорбительную, унизительную среду», — говорится в постановлении.

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Напомним, в Волынской области осудили мужчину из-за сексуальных домогательств к сестре жены