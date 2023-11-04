Жена заместителя главы Нацполиции Тишлека ездила в Россию и Крым с паспортом РФ – СМИ (документ)

Жена Дмитрия Тишлека даже после полномасштабного вторжения не лишилась паспорта России.

Жена заместителя главы Нацполиции Дмитрия Тышлека, временно отстраненного от исполнения обязанностей, Александра Балакай ездила в Россию и временно оккупированный Крым с российским паспортом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники.

Балакай в июле 2014 года посещала оккупированный Крым и территорию России (въезд 10.07.2014 Джанкой, выезд 20.07.2015 Шереметьево). В ноябре 2015 года Балакай также ездила на территорию страны-агрессора (въезд 24.11.2015 в Брянск, выезд 27.11.2015 в Брянск).

А в июле-августе 2017 года жена заместителя главы Нацполиции Дмитрия Тишлека посещала оккупированный Крым (въезд 21.07.2017 Перекоп, выезд 04.08.2017 в Армянск).

Данные о поездках супруги заместителя главы Нацполиции Украины Александры Балакай в Крым и РФ/Документ: Цензор.НЕТ

Для поездок в Крым и Россию Александра Балакай использовала паспорт гражданки РФ, который она получила в 2005 году.

Также Балакай посещала Россию в 2020 году по загранпаспорту (въезд 01.01.2020 Ростов-на-Дону, выезд 14.01.2020 Ростов-на-Дону).

Согласно документу, в 2005 году жена Тышлека Александра Балакай просила выдать ей новый паспорт гражданки России, что и было сделано.

Напомним, журналисты Bihus.Info провели расследование и обнаружили, что Дмитрий Тышлек пользуется недвижимостью и авто семьи партнера главы ростовской криминальной группировки, а жена Тышлека даже после полномасштабного вторжения РФ не лишилась паспорта страны-агрессора.

В свою очередь Дмитрий Тышлек утверждает, что СМИ "исказили факты" в журналистском расследовании о его возможных связях с Россией. Тышлек также попросил ГБР инициировать проверку фактов.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отреагировал на скандал с Дмитрием Тышлеком и сообщил, что до получения выводов следствия Тышлек будет отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Игорь Клименко заверил, что если озвученные в медиа факты подтвердятся, в отношении Дмитрия Тышлека будут приняты неотложные и жесткие управленческие решения.

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