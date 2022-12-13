Жена Зеленского призналась, что дает ей силы и согревает: "Хочется бежать дальше в этом марафоне"

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, что дает ей силы и согревает во время войны.

Об этом она сказала в интервью ТСН.

"Силы дают, честно говоря, те истории, которые я рассказываю нашим иностранным партнерам, в частности, история нашего врача Кузнецова, о которой я сегодня рассказывала, из Изюма. Это такие силы дает, что хочется и дальше бежать в этом марафоне", – призналась первая леди.

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"А что согревает? Согревают люди вокруг, согревает надежда, что ты делаешь что-то полезное. У меня эти три дня очень насыщенные и я вижу перспективы от работы, которую я здесь провела, и это меня тоже согревает. Я хочу, чтобы мы добились своих результатов. Это будет тепло", – поделилась Зеленская.

Стоит уточнить, что на конференции в Париже Зеленская рассказала историю врача-травматолога Юрия Кузнецова из Изюмской больницы Харьковской области. Он в ночь на 6 марта вышел на смену в больницу, продолжавшуюся до сентября – пока город не был освобожден от российских оккупантов. Больница продолжала работать в подвале под постоянными обстрелами, а Кузнецов и другие работники жили в том, что осталось от больницы.

Напомним, Зеленская 12-13 декабря побывала с официальным визитом в Париже. Там она встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном и его супругой Бриджит Макрон, а также выступила на Международной конференции "Солидарность с украинским народом", организованной Киевом и Парижем.

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