Женат и имел отношения с погибшей: видео задержания подозреваемого в убийстве Габриэллы Яцкович в Ужгороде

Женат и имел отношения с погибшей: видео задержания подозреваемого в убийстве Габриэллы Яцкович в Ужгороде

У мужчины дома нашли личные вещи и документы убитой женщины.

В среду, 12 января, полиция Закарпатья раскрыла убийство 37-летней ужгородки Габриэллы Яцкович, пропавшей без вести две недели назад.

О том, что Габриэлла не явилась на работу и не реагирует на звонки, сообщила ее подруга 10 января, рассказывают в полиции области. Женщина отметила, что та не выходит на связь уже несколько дней.

Правоохранители пообщались с друзьями, знакомыми и соседями пропавшей без вести и установили круг возможных подозреваемых. Во время розыска правоохранители вышли на лицо, которое могло быть причастно к исчезновению женщины. Им оказался женатый 30-летний мужчина, который имел отношения с Габриэллой.

Полиция во время обысков в его доме нашла личные вещи пропавшей и ее документы. Самую же пропавшую без вести женщину нашли уже мертвой в ее доме с травмой головы.

Полиция задержала подозреваемого и поместила в изолятор временного содержания.

По данному факту открыто производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное убийство.

Задержанному сообщили о подозрении, ему теперь грозит пятнадцать лет тюрьмы.

Напомним, связь с жительницей Ужгорода исчезла 1 января, она оставила дома без присмотра собаку и не вышла на работу, хотя, по словам знакомых, Габриэлла – ответственная женщина.

Фото із соцмереж

12 января стало известно, что Габриэлу нашли мертвой.

По предварительным данным, подозреваемый ударил женщину, задушил пакетом и вытащил на чердак ее дом. Источники полиции предполагают, что злоумышленник мог действовать не один.

Также убийца с мобильного телефона девушки переписывался с друзьями Габриэллы от ее имени и даже присылал им фото из Египта, мол, девушка уехала на отдых. Однако фотографии мужчина загрузил из Интернета.

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