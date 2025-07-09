Женатого украинца шантажировали из-за его интимной связи с мужчиной

Мужчина стал жертвой шантажистов из-за сексуальной ориентации / © unsplash.com

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Неизвестные злоумышленники шантажировали жителя одного из городов на востоке Украины, узнав о его интимной связи с мужчиной. Они угрожали, что о его сексуальной ориентации станет известно всем его телефонным контактам, а прежде всего — его жене.

Об этом сообщило издание «Судебно-юридическая газета».

Из-за собственной неосмотрительности мужчина сам предоставил злоумышленникам доступ к персональной информации, которая хранилась в его телефоне. В марте 2025 года он получил в мессенджер Telegram сообщение со ссылкой, перейдя по которой он оставил определенный код.

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Уже через несколько часов неизвестные лица прислали мужчине видеозапись с его перепиской интимного характера. За нераспространение этой информации они требовали 15 тысяч гривен. При этом они продемонстрировали, что имеют доступ к различным файлам с его телефона — фото, документов и тому подобное.

Мужчина вынужден был согласиться и заплатить. Но только разжег этим аппетиты шантажистов, которые с другого аккаунта начали требовать от мужчины еще 22 тысячи гривен. Он снова выполнил их требование, но и этот перевод не решил проблему.

Когда аферисты начали требовать еще 33 тысячи гривен, мужчина обратился за помощью в полицию.

По информации издания, расследование этого преступления все еще продолжается.

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Напомним, в Великобритании мужчина выманил у своего давнего школьного друга тысячи фунтов, рассказав ему вымышленную историю о неизлечимом раке мозга.