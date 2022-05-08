"Женем врага из каждого клочка земли": ВСУ показали, как уничтожают вертолет оккупантов на острове Змеиный (видео)

Вооруженные силы Украины в очередной раз нанесли удар по силам российских оккупантов на острове Змеиный.

Вслед за катерами Вооруженные силы Украины уничтожили вражеский вертолет.

Видео ликвидации вражеского вертолета показали в Оперативном командовании "Південь".

"Нельзя прекратить это делать: гоним врага с каждого клочка нашей земли, даже с маленького острова, с моря, еще и с воздуха", — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как ВСУ с помощью "Байрактара" уничтожают вертолет, зависший в воздухе над островом Змеиный. Вместе с ним на концерт в Кобзон отправился личный состав, который находился в вертолете и рядом.

Напомним, что у острова Змеиный в акватории Черного моря ВСУ уничтожили российский десантный катер типа "Серна".

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