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Жених из Одесской области заплатит 29 тысяч грн штрафа за развлечения на собственной свадьбе: что он натворил

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Время на прочтение
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Жених из Одесской области заплатит 29 тысяч грн штрафа за развлечения на собственной свадьбе: что он натворил

В Одесской области жениха наказали за выходку на свадьбе. / Фото: pixabay.com

Жених своей вины на суде не возражал.

В Белогороде-Днестровске Одесской области 20-летнего жениха оштрафовали на 29 тысяч гривен за то, что он устроил стрельбу на собственной свадьбе.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

По данным следствия, в марте 2023 года житель Белгород-Днестровского во время собственной свадьбы вылез из люка автомобиля и шесть раз вистрелил в воздух.

Тогда полиция разыскала подозреваемого в одном из развлекательных заведений, где он праздновал свою свадьбу. Следствие вставило, что пистолет у подозреваемого был стартовым. На суде подозреваемый своей вины не возражал.

"Дознаватели районного отдела полиции под процессуальным руководством Белгород-Днестровской окружной прокуратуры выдвинули фигуранту обвинения в хулиганстве по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, т.е. в грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью и смелостью в суд, который признал молодого человека виновным и вынес обвинительный приговор", — говорится в сообщении.

Жениха за стрельбу оштрафовали на 17 тыс. грн. Также он должен оплатить 12 тыс. грн за проведение экспертиз.

Напомним, в Одессе в четверг, 1 июня, произошла стрельба, из-за которой погибли женщина и 30-летний мужчина.

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Дата публикации
Просмотры
1098
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