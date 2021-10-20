Жених, устроивший стрельбу на свадьбе в Черновицкой области, отделается штрафом

Мужчина заплатит 17 тысяч гривен.

В Черновцах суд вынес приговор мужчине, который устроил стрельбу на свадьбе.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 20 октября.

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Напомним, в июле прямо посреди села на собственной свадьбе он стрелял в воздух из охотничьего карабина, высунувшись в люк внедорожника. Его друзья и гости в этот момент все снимали на мобильные телефоны и выкладывали в соцсети.

Позже полиция открыла уголовное производство, жениха обвиняли в хулиганстве и незаконном обращении с оружием. Эти статьи предусматривают до семи лет за решеткой. Однако в тюрьму стрелок не сядет.

Суд смягчил ему наказание, потому что мужчина раскаялся в содеянном. Теперь он только должен заплатить штраф — 17 000 гривен.

Новости Украины: мужчине, который устроил стрельбу на свадьбе, вынесли приговор

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