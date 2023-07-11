Женился на старшей женщине, чтобы "откосить" от армии: в Одесской области пограничники задержали "молодоженов"

Мужчина признался, что заключил фиктивный брак.
В Одесской области пограничники задержали 32-летнего мужчину, который для того, чтобы выехать за границу, женился на 56-летней женщине с инвалидностью. Уклонист после "женитьбы" сразу пытался пересечь пункт пропуска.
Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.
32-летний житель одного из сел Южненского городского общества Одесской области нашел в Сети объявление о возможности жениться на женщине с инвалидностью, чтобы избежать мобилизации и уехать за границу. За это он заплатил "невесте" 8 тысяч гривен. "Жениху" подыскали 56-летнюю женщину с инвалидностью и они поженились в Одессе.
"Влюбленные" сразу после заключения брака двинулись к границе, чтобы уклонист мог выехать из Украины.
"Во время пограничного контроля у правоохранителей возникло подозрение относительно откровенности супругов. Разница в возрасте между "молодоженами" была существенной. Женщина была старше мужчины более чем на двадцать лет. А дата бракосочетания совпадала с днем "свадебного" путешествия за границу. Оказалось, что "искра" в отношениях между молодоженами проскочила только для пересечения мужчиной границы", — сообщили пограничники.
Пограничники задержали "влюбленных" на пункте пропуска "Староказаче". Мужчина признался, что заключил фиктивный брак, чтобы уехать за границу. Его задержали и передали полиции.
Напомним, в Одессе женщина в маршрутке криками защищала мужчину от повестки.
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