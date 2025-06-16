Женился на теще, чтобы сбежать: пограничники покрыли новую схему пересечения границы

ГНСУ / © ТСН.ua

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На одном из пограничных пунктов пропуска разоблачили довольно необычную попытку пересечь границу. Пограничники остановили 29-летнего мужчину и 47-летнюю женщину, выдававшую себя за влюбленную пару, несмотря на заметную разницу в возрасте.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Когда сотрудники Государственной пограничной службы Украины (ГНСУ) начали более подробно расспрашивать об их отношениях, «романтическая» история быстро рассыпалась. «Влюбленные» путались в ответах, а впоследствии выяснилось, что «невеста» на самом деле является бывшей тещей мужчины.

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Оказалось, что этот брак был заключен исключительно для обхода ограничений на выезд из страны для мужчин призывного возраста. Теперь «молодых» ожидает уголовная ответственность за попытку незаконного пересечения границы и использование фиктивного брака.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области разоблачили курьезную попытку незаконного пересечения границы: мужчина прятался в багажнике авто. Водитель Toyota Camry, житель Харьковщины, пытался провезти своего 36-летнего свояка из Могилева-Подольского до реки Днестр, откуда тот планировал добраться до соседней страны вплавь.