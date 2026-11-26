Тещи вместо жен и сотни подозрительных браков: в Тернопольской области полиция взялась за семьи уклонистов

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Начальник Нацполиции в Тернопольской области Сергей Зюбаненко заявил о массовых проверках браков, заключенных мужчинами призывного возраста со старшими женщинами, в том числе собственными тещами, для возможного уклонения от мобилизации. Впрочем, подобная инициатива правоохранителей вызывает вопросы по поводу границ их компетенции и законности вмешательства в частную жизнь граждан, ведь в украинском законодательстве отсутствует уголовная ответственность за «неравный» брак.

ТСН. ua выяснял детали проблемы, озвученной Зюбаненко.

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«Разлюбил жену и женился на теще»…. Как и обещал, хочу продолжить тему «интересных» браков и других незаконных схем, которые мужчины призывного возраста используют во избежание мобилизации, особенно когда речь идет о женщинах с инвалидностью… Меня поразило, как за последние годы стремительно изменилась возрастная статистика браков», — отметил глава Нацполиции Тернопольщины.

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По его данным, с началом большой войны в 2022 году в Тернопольской области зарегистрировали 103 брака, где женщины старше мужчин призывного возраста на 20 лет. В 2023 году их было уже 276 человек.

В частности, несколько мужчин зарегистрировали браки со своими экс-тещами. Например, в феврале 2024 года житель Тернополя 1978 года женился на 66-летней жительнице города Нежина Черниговской области, которая до этого времени была его тещей. В мае того же года житель Подволочиской громады расстался с супругой 1979 года рождения и заключил брак со своей тещей 1958 г.р.

В полиции сообщают, что в 2024 году было зарегистрировано 145 таких браков, в 2025 году зарегистрировали 138, а с начала 2026 года их количество возросло и насчитывает на сегодняшний день 188 браков.

По словам Зюбаненко, такие схемы в нашем обществе носят «системный характер».

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«В октябре 2023 года 27-летний житель Зборовской громады женился на женщине из соседнего села 1971 года рождения. Впоследствии мужчина уехал за границу. „Любовь с разницей в 28 лет“ согласно реестрам продолжается до сих пор», — привел пример полицейский.

Глава тернопольской Нацполиции утверждает, что в этих списках «выгодных» браков фигурируют многие предприниматели — «известные» в его области люди.

«Разница в возрасте между супругами сама по себе не дает оснований винить кого-то в уклонении от мобилизации. Так же факт сопровождения человека с инвалидностью при пересечении границы не свидетельствует о нарушении. Мы будем проверять на законность регистрацию таких браков и другие схемы уклонения от мобилизации, вызывающие сомнение у правоохранителей. Основная задача полиции — выявлять тех „дельцов“, которые пытаются заработать на подобных сделках, и документировать их действия, чтобы виновные ответили перед законом», — подытожил Сергей Зюбаненко.

Имеет ли полиция право «проверять» браки

Заявление топ-полицейского поднимает и другой вопрос: где заканчивается борьба с фиктивными браками и начинается вмешательство государства в личную жизнь. Юристы неоднократно обращали внимание, что понятие «фиктивный брак» существует только в Семейном кодексе Украины, и признать брак недействительным может только суд, а не полиция.

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В свою очередь, в Минюсте объяснили, что фиктивный брак может служить одним из способов совершения уголовных правонарушений. Например, если брак заключался в целях мошенничества (статья 190 Уголовного кодекса Украины), уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации (статья 336 УКУ).

Чем раньше известен Сергей Зюбаненко

Сергей Зюбаненко возглавляет полицию Тернопольской области весной 2023 года. До этого он работал начальником Волынского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины. За это время его имя уже успело фигурировать в журналистских расследованиях.

К примеру, в конце мая этого года местное издание Politerno сообщило об обысках у начальника ГУ Нацполиции в Тернопольской области Сергея Зюбаненко.

20 мая СБУ, Офис Генпрокурора и Нацполиция разоблачили должностных лиц региональных управлений полиции на незаконных схемах. В частности, задержан первый заместитель начальника Тернопольского областного управления полиции — начальник следственного управления Андрей Ткачик. Речь идет об разоблачении масштабной коррупционной схемы, связанной с прикрытием сети так называемых порноофисов в Тернопольской, Ивано-Франковской и Житомирской областях.

На своей странице в Facebook Зюбаненко написал, что не комментировал в соцсетях информацию о задержании своего заместителя по этическим и профессиональным соображениям.

Впоследствии он сообщил о проведении комплексной проверки подразделений полиции и заверил, что его ведомство сотрудничает со следствием.

Кроме того, в Тернопольской области разгорались скандалы с участием местных правоохранителей и должностных лиц ТЦК — в частности, истории с избиением и незаконным содержанием военнообязанных.

Ранее в Киеве задержали дельцов, продававших фиктивные браки ухилянтам.

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