Женился на сестре, чтобы выехать за границу: пограничники разоблачили уклониста

Мужчина сказал пограничникам, что они едут в Варшаву якобы знакомить "жену" с его родителями.

Мужчина женился на троюродной сестре, чтобы уехать за границу.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"В пункте пропуска "Рава-Русская" пограничники разоблачили 24-летнюю женщину с инвалидностью II группы, которая заключила брак со своим 22-летним троюродным братом. Границу "пара" пересекала поздно вечером рейсовым автобусом", – говорится в сообщении.

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Сначала мужчина говорил, что они едут в Варшаву якобы знакомить "жену" с его родителями. Когда же он понял, что его истинные намерения разоблачены, он рассказал правду.

"Брак супругов был заключен в середине ноября, а вознаграждение за такую услугу, которая составляла от 2 до 5 тысяч долларов США, должна была получить мать женщины", – рассказывают пограничники.

Об обнаружении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрено ст. 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", пограничники сообщили Нацполицию.

Напомним, известный блогер Паша Бумчик получил повестку и незаконно сбежал из Украины.

Также за границу сбежал блогер Александр Волошин.

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