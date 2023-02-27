Жениться стало проще: через "Дію" можно подать заявление о регистрации брака

Заявление можно подать онлайн за 15 минут.

На портале "Дія" теперь можно онлайн подать заявление о регистрации брака. Процесс подачи заявления длится менее 15 минут. Вам только нужно явиться в ДРАЦС в день женитьбы.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

Что нужно для того, чтобы подать заявление:

Авторизоваться на портале "Дія" и перейти в раздел "Семья"

Выбрать услугу "Заявление о браке"

Заполнить заявление и выбрать время и место регистрации

Уплатить административный сбор

Подписать заявление электронной подписью

Чтобы ваш партнер авторизовался в своем кабинете на портале, перешел на заявление по ссылке из почты и подписал его электронной подписью.

После этого выбранный ДРАЦС пришлет вам ответ и детали по поводу церемонии на почту.

Напомним, пенсионеры теперь могут не носить пенсионное удостоверение с собой. В приложении "Дія" можно сгенерировать электронное пенсионное удостоверение.

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