Жениться стало проще: через "Дію" можно подать заявление о регистрации брака

Заявление можно подать онлайн за 15 минут.
На портале "Дія" теперь можно онлайн подать заявление о регистрации брака. Процесс подачи заявления длится менее 15 минут. Вам только нужно явиться в ДРАЦС в день женитьбы.
Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.
Что нужно для того, чтобы подать заявление:
- Авторизоваться на портале "Дія" и перейти в раздел "Семья"
- Выбрать услугу "Заявление о браке"
- Заполнить заявление и выбрать время и место регистрации
- Уплатить административный сбор
- Подписать заявление электронной подписью
- Чтобы ваш партнер авторизовался в своем кабинете на портале, перешел на заявление по ссылке из почты и подписал его электронной подписью.
После этого выбранный ДРАЦС пришлет вам ответ и детали по поводу церемонии на почту.
Напомним, пенсионеры теперь могут не носить пенсионное удостоверение с собой. В приложении "Дія" можно сгенерировать электронное пенсионное удостоверение.
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