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Жениться стало проще: через "Дію" можно подать заявление о регистрации брака

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
365
Время на прочтение
1 мин
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Жениться стало проще: через "Дію" можно подать заявление о регистрации брака

Заявление можно подать онлайн за 15 минут.

На портале "Дія" теперь можно онлайн подать заявление о регистрации брака. Процесс подачи заявления длится менее 15 минут. Вам только нужно явиться в ДРАЦС в день женитьбы.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

Что нужно для того, чтобы подать заявление:

  • Авторизоваться на портале "Дія" и перейти в раздел "Семья"
  • Выбрать услугу "Заявление о браке"
  • Заполнить заявление и выбрать время и место регистрации
  • Уплатить административный сбор
  • Подписать заявление электронной подписью
  • Чтобы ваш партнер авторизовался в своем кабинете на портале, перешел на заявление по ссылке из почты и подписал его электронной подписью.

После этого выбранный ДРАЦС пришлет вам ответ и детали по поводу церемонии на почту.

Напомним, пенсионеры теперь могут не носить пенсионное удостоверение с собой. В приложении "Дія" можно сгенерировать электронное пенсионное удостоверение.

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