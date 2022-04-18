Жениться во время войны можно за один день и через Zoom

По данным Минюста, с начала полномасштабной войны поженились почти 22 000 украинских пар
Министерство юстиции Украины упростило заключение брака во время военного положения. Теперь это можно сделать за один день и дистанционно через Zoom.
В обстоятельствах, когда никто не знает, что будет завтра, Министерство юстиции решило значительно упростить процедуру оформления брака — теперь подать заявление и официально зарегистрировать брак можно за день.
- Регистрация брака может производиться в любом органе ЗАГСа на территории, где не ведутся боевые действия.
- Для заключения брака не обязательно будущие супруги не обязательно должны быть физически вместе, оформить брак можно дистанционно. Это сделано, прежде всего, для тех женщин так мужчин, которые в это нелегкое время несут службу. Чтобы жениться дистанционно, они должны подать заявление командиру о том, что желают жениться дистанционно.
- В определенных условиях зарегистрировать брак могут не только работники органов ЗАГСа, но и полицейские, военные.
Читайте также:
Какие зарплаты и льготы получают резервисты во время войны
Разница между мобилизацией, службой в ВСУ и службой в территориальной обороне