жениться за один день / Министерство юстиции Украины

Жениться во время войны можно за один день и через Zoom

Жениться во время войны можно за один день и через Zoom

По данным Минюста, с начала полномасштабной войны поженились почти 22 000 украинских пар

Министерство юстиции Украины упростило заключение брака во время военного положения. Теперь это можно сделать за один день и дистанционно через Zoom.

В обстоятельствах, когда никто не знает, что будет завтра, Министерство юстиции решило значительно упростить процедуру оформления брака — теперь подать заявление и официально зарегистрировать брак можно за день.

Регистрация брака может производиться в любом органе ЗАГСа на территории, где не ведутся боевые действия.

Для заключения брака не обязательно будущие супруги не обязательно должны быть физически вместе, оформить брак можно дистанционно. Это сделано, прежде всего, для тех женщин так мужчин, которые в это нелегкое время несут службу. Чтобы жениться дистанционно, они должны подать заявление командиру о том, что желают жениться дистанционно.

В определенных условиях зарегистрировать брак могут не только работники органов ЗАГСа, но и полицейские, военные.

Читайте также:

Какие зарплаты и льготы получают резервисты во время войны

Разница между мобилизацией, службой в ВСУ и службой в территориальной обороне