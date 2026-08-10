Женщин без детей призывают мобилизовать: зарегистрировали петиции о равной воинской обязанности

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В Украине зарегистрировали несколько электронных петиций, авторы которых предлагают изменить подход к воинской обязанности женщин.

Об этом стало известно из текста петиции №41/010515-26эп на сайте правительства.

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Подробности инициативы

Среди основных идей, высказываемых в петициях:

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Расширение воинского долга на трудоспособных женщин

Пересмотр и усовершенствование существующих норм относительно женского участия в военной службе

Инициативы призваны актуализировать вопросы равных прав и обязанностей в сфере обороны государства, а также адаптировать законодательство к современным вызовам.

Авторы петиций отмечают важность привлечения женщин к военной службе в условиях военного времени, что могло бы усилить обороноспособность страны.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о мобилизации женщин. Он предусматривает процедуру исключения женщин с воинского учета в случае взятия с нарушением действующего законодательства Украины.

В документе предлагается, что в случае, когда женщина попала в реестр военнообязанных по ошибке, ее автоматически должны оттуда исключить после ее заявления. Соответственно также отменить штраф в 17 тысяч гривен.

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Законопроект передан на рассмотрение руководства парламента для дальнейшего включения в повестку дня и обсуждения в профильных комитетах.

В Украине зафиксировано, по меньшей мере, 7 случаев, когда женщин без оснований ошибочно внесли в реестр военнообязанных. Их даже объявили в розыск ТЦК. Несмотря на то, что эти гражданки не подлежат обязательному воинскому учету, ошибки в документах вызвали для них серьезные проблемы, в том числе юридические ограничения и вызовы со стражами порядка. Власти призывают исправить такие ошибки и ввести механизм автоматического исключения неоправданно внесенных лиц из реестров.

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