- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 4676
- Время на прочтение
- 2 мин
Женщин без детей призывают мобилизовать: зарегистрировали петиции о равной воинской обязанности
В петиции предлагают оставить исключения для женщин, имеющих медицинские или другие законные основания для отсрочки.
В Украине зарегистрировали несколько электронных петиций, авторы которых предлагают изменить подход к воинской обязанности женщин.
Об этом стало известно из текста петиции №41/010515-26эп на сайте правительства.
Подробности инициативы
Среди основных идей, высказываемых в петициях:
Расширение воинского долга на трудоспособных женщин
Пересмотр и усовершенствование существующих норм относительно женского участия в военной службе
Инициативы призваны актуализировать вопросы равных прав и обязанностей в сфере обороны государства, а также адаптировать законодательство к современным вызовам.
Авторы петиций отмечают важность привлечения женщин к военной службе в условиях военного времени, что могло бы усилить обороноспособность страны.
Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о мобилизации женщин. Он предусматривает процедуру исключения женщин с воинского учета в случае взятия с нарушением действующего законодательства Украины.
В документе предлагается, что в случае, когда женщина попала в реестр военнообязанных по ошибке, ее автоматически должны оттуда исключить после ее заявления. Соответственно также отменить штраф в 17 тысяч гривен.
Законопроект передан на рассмотрение руководства парламента для дальнейшего включения в повестку дня и обсуждения в профильных комитетах.
В Украине зафиксировано, по меньшей мере, 7 случаев, когда женщин без оснований ошибочно внесли в реестр военнообязанных. Их даже объявили в розыск ТЦК. Несмотря на то, что эти гражданки не подлежат обязательному воинскому учету, ошибки в документах вызвали для них серьезные проблемы, в том числе юридические ограничения и вызовы со стражами порядка. Власти призывают исправить такие ошибки и ввести механизм автоматического исключения неоправданно внесенных лиц из реестров.