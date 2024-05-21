Женщин-медиков и фармацевтов больше не будут принимать на работу без "военного билета": подробности

Украинское правительство исключило норму, согласно которой женщины-медики или фармацевты, не имеющие военно-учетных документов, могли устраиваться на работу до конца 2026 как невоеннообязанные. Соответствующие изменения были внесены постановлением Кабинета Министров от 16 мая №563.

Об этом пишет "Судебно-юридическая газета".

Исключенная норма предусматривала, что женщины, получившие профильное образование по медицинской или фармацевтической специальности и не состоящие на военном учете в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, то есть не получавшие военно-учетный документ, могли трудоустраиваться по специальности как невоеннообязанные до конца 2026 года.

В то же время действующими остаются нормы, согласно которым руководители государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций должны уведомлять ТЦК о работающих у них женщинах, получивших медицинское образование и не состоящих на военном учете.

Нетрудоустроенные женщины самостоятельно прибывают в соответствующий ТЦК с целью взятия их на военный учет.

Женщины, имеющие специальность или профессию, родственную с соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, берутся на воинский учет военнообязанных на общих основаниях по их желанию.

Напомним, в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. То, что обновить данные должны абсолютно все мужчины призывного возраста, понятно, впрочем, есть пункты в новом законе и в отношении женщин. Им тоже нужно встать на учет или обновить данные. Кого это касается и возможна ли сейчас мобилизация женщин — читайте в эксклюзиве TSN.ua.

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