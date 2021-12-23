Женщин определенных профессий обязаны стать на военный учет: как это будет происходить

Алгоритм не отличается от того, который уже действует для постановки на военный учет военнообязанных мужчин.
В Командовании Сухопутных войск сообщили алгоритм постановки на военный учет женщин определенных профессий, для которых согласно приказу Минобороны это станет обязанностью.
Об этом рассказал на специальной пресс-конференции военный комиссар Киевского областного территориального центра комплектования Валерий Куценко.
По его словам, этот алгоритм ничем не отличается от того, который уже действует для постановки на военный учет военнообязанных мужчин.
В соответствии с определенным Минобороны перечнем профессий работающие женщины должны стать на военный учет по родственным военно-учетным специальностям.
“Например, бухгалтер. Она должна, во-первых, уведомить своего руководителя предприятия. Во-вторых, она должна явиться в территориальный центр комплектования в течение 2022 года", – рассказал военный комиссар.
Среди документов, которые нужно будет представить:
- заявление о постановке на учет;
- паспорт;
- идентификационный код;
- свидетельство о браке (если есть);
- свидетельство о рождении детей (если есть);
- свидетельство об окончании учебного заведения;
- справка с работы с указанием, на какой специальности она работает в настоящее время.
"Начальником территориального центра комплектования по месту ее регистрации будет принято решение, подлежит ли она военному учету. Если она подлежит учету, то будет направлена для прохождения военно-врачебной комиссии по месту жительства”, — пояснил Валерий Куценко.
По его словам, все предприятия, учреждения и организации, независимо от формы собственности, должны вести первичный учет военнообязанных, учитывая расширенный перечень профессий для женщин из разных сфер деятельности — всего 35 категорий. Физические лица такого учета не ведут.
Напомним, в Командовании Сухопутных войск объяснили цель такого решения и назвали условия, при которых украинок могут призвать на службу.
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