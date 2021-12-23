Женщин определенных профессий обязаны стать на военный учет: как это будет происходить

Женщин определенных профессий обязаны стать на военный учет: как это будет происходить

Алгоритм не отличается от того, который уже действует для постановки на военный учет военнообязанных мужчин.

В Командовании Сухопутных войск сообщили алгоритм постановки на военный учет женщин определенных профессий, для которых согласно приказу Минобороны это станет обязанностью.

Об этом рассказал на специальной пресс-конференции военный комиссар Киевского областного территориального центра комплектования Валерий Куценко.

По его словам, этот алгоритм ничем не отличается от того, который уже действует для постановки на военный учет военнообязанных мужчин.

Также читайте В НАТО надеюсь, что к 2024 году все офицеры ВСУ будут общаться на английском языке

В соответствии с определенным Минобороны перечнем профессий работающие женщины должны стать на военный учет по родственным военно-учетным специальностям.

“Например, бухгалтер. Она должна, во-первых, уведомить своего руководителя предприятия. Во-вторых, она должна явиться в территориальный центр комплектования в течение 2022 года", – рассказал военный комиссар.

Среди документов, которые нужно будет представить:

заявление о постановке на учет;

паспорт;

идентификационный код;

свидетельство о браке (если есть);

свидетельство о рождении детей (если есть);

свидетельство об окончании учебного заведения;

справка с работы с указанием, на какой специальности она работает в настоящее время.

"Начальником территориального центра комплектования по месту ее регистрации будет принято решение, подлежит ли она военному учету. Если она подлежит учету, то будет направлена для прохождения военно-врачебной комиссии по месту жительства”, — пояснил Валерий Куценко.

По его словам, все предприятия, учреждения и организации, независимо от формы собственности, должны вести первичный учет военнообязанных, учитывая расширенный перечень профессий для женщин из разных сфер деятельности — всего 35 категорий. Физические лица такого учета не ведут.

Напомним, в Командовании Сухопутных войск объяснили цель такого решения и назвали условия, при которых украинок могут призвать на службу.

Читайте также: